Bierbrunnen Olpe: Kinder-Halloween schon am Sonntag

Olpe. Wegen behördlicher Auflagen muss der Olper Bierbrunnen sein an Allerheiligen geplantes Kinder-Halloween verschieben - auf Sonntag, 29. Oktober.

An Allerheiligen muss der Bierbrunnen auf seine geplante Kinder-Halloween-Party wegen behördlicher Auflagen verzichten. Von 5 bis 18 Uhr darf weder die Musik laufen noch das Tanzbein geschwungen werden. Wie berichtet, wollte das Bierbrunnen-Team am Feiertag ein Programm von 15 bis 18 Uhr anbieten, doch daraus wird nichts. Bierbrunnen-Event-Manager Kevin Schützler: „Deshalb haben wir das Kinder-Halloween auf diesen Sonntag, 29. Oktober, vorverlegt.“ Ab 15 Uhr gebe es wie geplant ein Programm - u. a. mit Kinderschminken, Popcornmaschine, Zuckerwatte und Kostüm-Wettbewerb. Der sonntags übliche Tanztee fällt aus, findet dann wieder turnusmäßig am nächsten Sonntag, 5. November, statt.

Vor dem Feiertag öffnet die Diskothek ausnahmsweise mitten in der Woche - am Dienstag, 31. Oktober, ab 22 Uhr, für das Erwachsenen-Halloween: Jeder Gast, der kostümiert erscheint, erhält einen Freiverzehr, Animateure heizen die Stimmung ein, ebenso Gogo-Girls - für die Musik sorgt DJ Markus Nauroth.

