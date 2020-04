Kein Schützenfest in Kirchhundem, Wenden und Altenkleusheim

Kreis Olpe. Die Schützenvereine in Kirchhundem, Wenden und Altenkleusheim haben ihr Hochfeste in diesem Jahr offiziell abgesagt.

Weitere Schützenvereine haben ihre Schützenfeste in diesem Sommer offiziell abgesagt:

Kirchhundem

In Kirchhundem wird es in diesem Jahr kein Schützenfest geben. Das teilte der Vorstand des Schützenvereins in einer Pressemitteilung mit. Außerdem will der Verein verschiedene Musikvereine, die durch die Absage um die Ausrichtung der Festmusik gebracht werden, finanziell unterstützen.

„Als Schützenverein haben wir uns entschieden, Verantwortung zu tragen. Wir werden in diesem Jahr kein Schützenfest feiern. Allein unsere Initialen weisen uns den richtigen Weg. „Glaube, Sitte, Heimat“. Unsere phonetische Ableitung zeigt uns, dass wir schützen und beschützen müssen. So haben wir uns als Vorstand, Beirat und Offizierscorps entschlossen, Unterstützung zu gewährleisten. Wir werden verschiedene Musikvereine über Spendenleistungen unterstützen. Somit können sie ihren Verpflichtungen nachkommen, um die Jugend weiter zu fördern und damit sie in Zukunft ihre Probenarbeit wieder aufnehmen können“, so der Vorstand der Kirchhundemer Schützen.

Wenden

„Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt im Griff und wir können nicht so tun, als würde uns das nichts angehen. Der Vorstand der St. Severinus Schützenbruderschaft hat einstimmig beschlossen, dass das Schützenfest 2020 in Wenden unter den gegebenen Umständen nicht stattfinden kann. Wir denken insbesondere an die Schützenbrüder und –Schwestern, die Risikogruppen angehören oder bereits erkrankt sind. Niemand soll aus Angst vor einer Ansteckung unserem Fest fernbleiben. Es ist nicht möglich erforderliche Abstände und Hygienemaßnahmen einzuhalten, genaue Besucherzahlen zu steuern oder mit einer Terminverschiebung in den Herbst für Sicherheit zu sorgen. Großveranstaltungen sind bis mindestens 31. August verboten und niemand kann sagen, wie es danach weitergeht. Wir bedanken uns bei unseren Majestäten, die sich bereiterklärt haben, unsere Schützenbruderschaft ein weiteres Jahr zu repräsentieren. Wir wünschen allen Kranken baldige Genesung und dass wir im Jahr 2021 unser Schützenfest wieder traditionell auf Fronleichnam feiern können“, schreibt der Vorstand der St. Severinus Schützenbruderschaft 1460 Wenden.

Altenkleusheim

Der St. Josef Schützenverein Altenkleusheim hat sein Fest ebenfalls abgesagt. „Die derzeitigen Vorgaben der Regierung zur Eindämmung von Corona, können auf unserem Schützenfest nicht eingehalten werden. Aber selbst wenn dies möglich wäre, könnten wir aufgrund der derzeit bestehenden Einschränkungen/Belastungen (gesundheitlich u./o. finanziell) kein unbeschwertes Schützenfest feiern. Schweren Herzens kommt auch für uns leider nur die Absage des Schützenfestes, des Kinderschützenfestes sowie der Versammlung vor dem Fest 2020 in Frage“, so der Vorstand in einem Offenen Brief an die Dorfbewohner. Auch hier bleiben die Majestäten im Amt.