Hohe Spritpreise im Kreis Olpe: „Von Rekord zu Rekord“

Kreis Olpe. Schwere Zeiten für Verbraucher im Kreis Olpe. Preise für Sprit, Heizöl und Gas steigen– aber es gibt auch positive Effekte. Eine Glosse.

Was hat Fußballstar Robert Lewandowski mit den Spritpreisen zu tun? Beide eilen von Rekord zu Rekord! Anfang der Woche habe ich noch für 2,14 Euro pro Liter Super getankt, neuer Rekord, am Donnerstag für 2,28 Euro, wieder neuer Rekord. Das Prinzip „Mir ist egal, was der Sprit kostet, ich tanke immer nur für 20 Euro“ habe ich jetzt endgültig aufgegeben, sonst muss ich ja jeden Tag an die Tanke.

Aber mal ehrlich! Ja, die Wucherpreise tun weh, aber im Vergleich zu den Sorgen der Menschen in den Krisengebieten sind das doch wirklich Peanuts. Also Ball flach halten! Irgendwann werden die Preise auch wieder sinken.

Außerdem gibt es auch ein paar positive Nebenwirkungen. Am Mittwoch kam mir eine Bekannte mit dem Rad statt Auto entgegen. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Fahrrad besitzt. Die Frage ist, wie geht´s weiter? Unser Ex-Bundespräsident hat angesichts einer drohenden Gas- und Heizölflaute für den nächsten Winter schon die Parole „Frieren für die Freiheit“ ausgegeben. Das klingt nach dicken Socken, dicken Decken (keine Heizdecke, denn die kostet Strom), Wärmflaschen, heißen Tee und so weiter...

Einwohnerschwund stoppen

Auch dies könnte positive Folgen haben. Statistiker haben nachgewiesen, dass nach TV-, Strom- und Heizungsausfällen mehr Kinder geboren werden. Gerade in dieser Woche hat das Statistische Landesamt prophezeit, dass die Einwohnerzahl in unserem schönen Kreis Olpe bis 2050, also quasi übermorgen, um 13,3 Prozent schrumpfen wird, nach Höxter der höchste Wert in NRW.

Der Einwohnerschwund muss ja irgendwie gestoppt werden. Also: Sollte die Heizung wirklich kalt bleiben, dann nicht „Frieren für die Freiheit“, sondern „Kuscheln für die Heimat“.

