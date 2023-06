Keine Brücke über den Biggesee: Das war leider absehbar

Attendorn. Die Vision einer Brücke auf Höhe der Vogelinsel ist aus naturschutzrechtlichen Bedenken geplatzt. Doch vielleicht gibt es noch eine Hintertür.

Die touristische Entwicklung der Oase Waldenburger Bucht genießt in Attendorn höchste Priorität. Die Aussichtsplattform Biggeblick ist ein echtes Highlight und Magnet für unzählige Besucher aus Nah und Fern. Der Bau des neuen Ferienparks an der Bucht ist für die Stadt ein weiterer wichtiger Baustein, um touristisch auf die Überholspur abzubiegen. Und na klar, eine (Hänge)Brücke an der Vogelinsel und damit in Sichtweite der Waldenburger Bucht wäre das bekannte i-Tüpfelchen.

Insofern ist es wirklich schade, dass der Bau mit den naturschutzrechtlichen Bedenken nicht zusammenkommt. Gleichwohl: Völlig überraschend kommen die Bedenken der Unteren Naturschutzbehörde nicht und gerade heute ist es wichtiger denn je, unsere Natur, unsere Flora und Faune zu schützen. Aber Kopf hoch: Die Oase Waldenburger Bucht wird sich auch ohne neue Brücke prächtig entwickeln, davon bin ich fest überzeugt. Und vielleicht findet sich ja doch noch ein Weg, den Brücken-Wunsch auf Attendorner Stadtgebiet Realität werden zu lassen.

