Kevin Lobbe (34): Rüblinghausen hat einen jungen Kaiser

Rüblinghausen. 34 Jahre alt und schon Schützenkaiser: Kevin Lobbe machts möglich. Königin ist seine Frau Hanna (32).

Wer in jungen Jahren Schützenkönig wird, darf auch schon früh auf den Kaiservogel anlegen. Kevin Lobbe jedenfalls traf am Samstag im zarten Alter von 34 Jahren den Kaiservogel mit dem 46. Schuss so gekonnt, dass der sein Leben aushauchte und zu Boden sank. Riesenjubel bei den Lobbes, auch Ehefrau Hanna (32) und die Kinder Jan und Henry freuten sich mit ihrem Kaiser. Kevin Lobbe war 2011 Schützenkönig in Rüblinghausen, 2005 Jungschützenkönig. Nicht verwunderlich, dass die Kaiserwürde geplant war.

Lobbe ist nicht zufällig treffsicher, von Beruf ist er Berufssoldat. In seiner Freizeit ist er nebenbei noch Betreuer des VfR Rüblinghausen, zu Hause gibt er zudem den engagierten Heimwerker. Kaiserin Hanna ist von Beruf Erzieherin.

Vor seinem Erfolg musste sich der neue Kaiser erst einmal starker Konkurrenz erwehren: Ernsthafte Mitbewerber um die Kaiserwürde waren unter der Vogelstange Daniel Picker, Stefan Nischke und Frank Schmette.

