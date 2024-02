Kiarden I. regiert den närrischen Nachwuchs von Bamenohl

Bamenohl Während der neue Kinderprinz proklamiert wurde, tanzte seine Schwester bei den „Sistaz of dance“ und gestaltete das Programm mit.

Kiarden I. (Laake) schwingt ab sofort das Zepter über den närrischen Nachwuchs in Bamenohl. Der neunjährige Schüler der vierten Klasse der Grundschule Bamenohl wollte schon immer Kinderprinz werden und freut sich, dass sein Wunsch in diesem Jahr in Erfüllung ging. Mit ihm freuen sich seine Eltern Torsten und Katrice sowie Schwester Tokessa, die in der Bamenohler Tanzformation „Sistaz of dance“ aktiv das Programm mitgestaltete. Die Prinzengarde Bamenohl, Tennis und Gitarrespielen gehört zu den Hobbys des neuen Kinderprinzen.

