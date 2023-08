Kinderärzte Olpe wehren sich gegen respektlose Eltern

Olpe. Die Kinderärzte in Olpe sind sauer. Immer wieder werden Mitarbeiter beleidigt oder angeschrien. Jetzt ziehen sie drastische Konsequenzen.

Mit einem emotionalen Facebook-Post wenden sich die Kinderärzte in Olpe an ihre Patienten. Denn einige Eltern werden ausfallend und unverschämt. Der Grund: die Erwartungshaltung an die Praxis ist zu hoch. Eltern würden zum Beispiel erwarten, am nächsten Tag direkt einen Termin zu kriegen oder ein Antibiotikum ohne Untersuchung verschrieben zu bekommen, erzählt eine Mitarbeiterin der Praxis. Immer häufiger würden die Eltern ihren Frust an den medizinischen Fachangestellten auslassen. Sie würden laut oder beleidigen die Angestellten. Einige Eltern scheinen die Praxis als Dienstleister zu verstehen, erläutert Joachim Füllenbach, einer der Ärzte, im Gespräch mit unserer Zeitung.

+++ Lesen Sie hier: Finnentrop: Mann lässt winselnde Welpen hilflos zurück +++

Das geht den Ärzten der Praxis zu weit, die diese Wut selber oft gar nicht mitkriegen, führt Füllenbach weiter aus. Deshalb haben sie jetzt dieses Verhalten einiger Eltern und den Umgang der Praxis damit in diesem Facebook-Post offengelegt – und das nicht zum ersten Mal. Vor ein paar Monaten hatte die Praxis schon mal über die sozialen Netzwerke an die Eltern ihrer Patienten appelliert (unsere Zeitung berichtete). Doch dieses Mal geht die Praxis noch einen Schritt weiter: Künftig werden die Kinder der Eltern, die sich respektlos gegenüber der Praxismitarbeiter verhalten, nur noch in Notfällen behandelt. Da die Praxis nicht unendliche viele freie Termine hat und sich einen freundlichen Umgangston wünscht.

An dieser Stelle möchte Joachim Füllenbach aber betonen, dass diese Eltern Einzelfälle sind, die meisten wären freundlich. Im Falle einer Entschuldigung sei es jedoch möglich, die Kinder wieder dort behandeln zu lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe