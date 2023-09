Kindergärten im Kreis Olpe – Die Anmeldetermine im Überblick

Kreis Olpe. Die Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2024/2025 im Kreis Olpe stehen an. Hier finden Sie eine Übersicht der Stichtage.

Drolshagen

Bis zu folgenden Terminen nehmen die Kindergärten aus Drolshagen spätestens Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2024/2025 entgegen:

„Sonnenkindergarten“ Hützemert, Breites Stück 9, Donnerstag, 21.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.:02763/6341, E-mail: sonnen.kigahue@t-online.de

Hützemert, Breites Stück 9, Donnerstag, 21.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.:02763/6341, E-mail: sonnen.kigahue@t-online.de Kindergarten „Wirbelwind” Frenkhausen Biggeseestr.6, Freitag, den 22.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel. + Fax: 02761/4344, E-mail: kg.wirbelwind@yahoo.de

Frenkhausen Biggeseestr.6, Freitag, den 22.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel. + Fax: 02761/4344, E-mail: kg.wirbelwind@yahoo.de Kindergarten „Unterm Regenbogen” Schreibershof, Listerstr. 26, Montag, 18.09.2023 / 8.00 – 16.00 Uhr (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02763/6796, E-mail: kontakt@kindergarten-regenbogen.de

Schreibershof, Listerstr. 26, Montag, 18.09.2023 / 8.00 – 16.00 Uhr (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02763/6796, E-mail: kontakt@kindergarten-regenbogen.de Kindergarten „Die kleinen Strolche“ Bleche Kirchweg 3a, Donnerstag, 21.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02763/6767, E-mail: kigableche@t-online.de

Bleche Kirchweg 3a, Donnerstag, 21.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02763/6767, E-mail: kigableche@t-online.de „St. Antonius“ Kindergarten Iseringhausen, Auf der Hütte 16, Freitag, 22.09.2023 (bitte mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02761/71010, E-mail: st-antonius-iseringhausen@kath-kitas-olpe.de

Iseringhausen, Auf der Hütte 16, Freitag, 22.09.2023 (bitte mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02761/71010, E-mail: st-antonius-iseringhausen@kath-kitas-olpe.de Kindergarten und Familienzentrum St. Clemens , Drolshagen, Hansaweg 3, Sonntag, 24.09.2023 (offener Anmeldesonntag von 14 bis 17 Uhr), Tel.: 02761/71373, E-mail: st-clemens-drolshagen@kath-kitas-olpe.de

, Drolshagen, Hansaweg 3, Sonntag, 24.09.2023 (offener Anmeldesonntag von 14 bis 17 Uhr), Tel.: 02761/71373, E-mail: st-clemens-drolshagen@kath-kitas-olpe.de GFO Kindergarten Mittendrin Germinghausen, Im Ohle 4, Freitag, 22.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02763/7868, E-mail: Andrea.Schwanbeck@gfo-kiga.de

Germinghausen, Im Ohle 4, Freitag, 22.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02763/7868, E-mail: Andrea.Schwanbeck@gfo-kiga.de Kindergarten und Familienzentrum, „Herrnscheider Kindernest“ Drolshagen, Humboldtstr. 31, Freitag, 15.09.2023, Tel.: 02761/9411510, E-mail: mail@kindergarten-kindernest.de

Drolshagen, Humboldtstr. 31, Freitag, 15.09.2023, Tel.: 02761/9411510, E-mail: mail@kindergarten-kindernest.de GFO Kindergarten St. Franziskus Drolshagen, Börschstraße 2, Donnerstag, 21.09.23 und Freitag, 22.09.2023 (gerne mit vorheriger Terminabsprache), Tel.: 02761/8391530, E-mail: Anja.Wintersohl@kiga-franzikus-drolshagen.de

Wir weisen Sie noch mal ausdrücklich daraufhin, dass zu diesem Termin alle Kinder, die zum 01.08.2024, oder von August 2024 bis Juli 2025 aufgenommen werden sollen, bis zu diesem Stichtag angemeldet werden müssen, um die Meldestichtage beim Jugendamt einhalten zu können. Spätere Anmeldungen können häufig nicht berücksichtigt werden.







Finnentrop

Die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Finnentrop nehmen noch bis Freitag, den 29. September 2023, Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2024/25 (1. August 2024 bis 31.07.2025) entgegen. Um vorherige Terminabsprache, für ein Beratungs- oder Anmeldegespräch, wird gebeten.

Arche Noah , Finnentrop, Max-Planck-Ring 11, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/70805

, Finnentrop, Max-Planck-Ring 11, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/70805 St. Joh. Nepomuk , Finnentrop, Kirchstraße 104, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/6393

, Finnentrop, Kirchstraße 104, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/6393 Panama , Bamenohl, Zur Fettweide 1, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/6400

, Bamenohl, Zur Fettweide 1, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/6400 St. Joseph , Bamenohl, Tannenweg 8, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/5370

, Bamenohl, Tannenweg 8, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/5370 Caritas AufWind , Mullewapp, Lenhausen, Westfalen Straße 34, 57413 Finnentrop, Tel.: 02395/1447

, Mullewapp, Lenhausen, Westfalen Straße 34, 57413 Finnentrop, Tel.: 02395/1447 St. Antonius , Rönkhausen, Kapellenstraße 23, 57413 Finnentrop, Tel.: 02395/553

, Rönkhausen, Kapellenstraße 23, 57413 Finnentrop, Tel.: 02395/553 St. Josef , Heggen, Wiesenstraße 39, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/70558

, Heggen, Wiesenstraße 39, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/70558 Spatzennest , Heggen, Ahauser Straße 20, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/50419

, Heggen, Ahauser Straße 20, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/50419 St. Matthias , Fretter, Hohensteiner Straße 4, 57413 Finnentrop, Tel.: 02724/553

, Fretter, Hohensteiner Straße 4, 57413 Finnentrop, Tel.: 02724/553 Caritas AufWind , Regenbogenland, Serkenrode, Fretter Straße 12, Tel.: 02724/8481

, Regenbogenland, Serkenrode, Fretter Straße 12, Tel.: 02724/8481 Zwergenland, Ostentrop, Im Falker 9, 57413 Finnentrop, Tel.: 02721/50373

Kirchhundem

Der Kath. Kindergarten & Familienzentrum St. Johannes in Welschen Ennest lädt alle Familien, die Ihr Kind zum Kindergartenjahr 2024/2025, anmelden möchten, am Sonntag, 17. September, in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr in den Kindergarten ein. Und gibt die Gelegenheit, den Kindergarten kennen zu lernen und die Kinder anzumelden. Es werden Fragen zu Rahmenbedingungen und Betreuungs- und Bildungsangeboten beantwortet. Familien, deren Kinder im laufenden Kindergartenjahr in den Kindergarten aufgenommen werden sollen, sollten die Gelegenheit des Anmeldesonntags nutzen. Aufnahmen in den Kindergarten, während des Kindergartenjahres können wir nur berücksichtigen, wenn die Anmeldung im Oktober diesen Jahres vorliegt oder ein Platz durch Umzug o.ä. frei wird.

Weitere Anmeldemöglichkeiten für das neue Kindergartenjahr bestehen von Montag, 18. bis Donnerstag, 21. September, jeweils in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr.

