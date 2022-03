Kinderhospiz-Stiftung Olpe übergibt Spezial-E-Fahrrad

Im Geschäft e-motion E-Bike Welt in Olpe wurde das Spezialfahrrad am Donnerstag von Albert Kattwinkel vom Vorstand der Kinderhospiz-Stiftung an Melanie Bähr (Mitte) übergeben. Links Bettina Stillter vom Lions Club Werne, der die Geburtstagstorte gewann.

Olpe. Statt einer Feier zum 15. Geburtstag veranstaltete die Deutsche Kinderhospiz-Stiftung in Olpe eine Spendenaktion. Es kamen 7000 Euro zusammen.

Eine Spendenaktion fand im vergangenen Jahr zum 15. Geburtstag der Deutschen Kinderhospiz-Stiftung in Olpe statt. Die Aktion hat die Anschaffung eines Spezial-E-Fahrrads für Kinder mit lebensverkürzender Erkrankung ermöglicht. Am Donnerstagnachmittag wurde das 11.158 Euro teure Gefährt bei der e-motion e-bike Welt in Olpe übergeben.

Das Fahrrad wird im Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Olpe zum Einsatz kommen. Albert Kattwinkel vom Vorstand der Kinderhospiz-Stiftung übergab das Rad an Melanie Bähr, Koordinationsfachkraft des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes.

Eigentlich habe man am 6. Dezember 2021 den 15. Geburtstag der Deutschen Kinderhospiz-Stiftung in Olpe feiern wollen, so Stiftungsreferentin Sandra Müller. Wegen Corona habe man dann aber auf eine Feier verzichtet und stattdessen die Spendenaktion ins Leben gerufen. „Die Idee ist im Gespräch mit Melanie Bähr entstanden. Die Kinder fahren so gerne Fahrrad“, erläutert Sandra Müller. Knapp 7000 Euro seien an Spenden zusammengekommen, der Rest dann durch weitere Spenden bis zum Kaufpreis erreicht worden.

Das Besondere: Bei dem Spezial-E-Fahrrad gibt es vorne Platz für einen Sitz für das Kind. Auch ein Rollstuhl kann hier platziert werden (unser Bild). Mit Gurten kann alles fixiert werden.

Zudem hatte die Deutsche Kinderhospiz-Stiftung zum Jubiläum eine Geburtstagstorte verlost. Diese konnte am Donnerstag Bettina Stillter vom Lions-Club Werne in Empfang nehmen.

