Kinderträume: Elias I. Thelen ist Heldens neuer Kinderprinz

Helden In der Heldener Schützenhalle wird am Montagnachmittag Karneval gefeiert. Kinderprinz Elias I. Thelen regiert den Narrennachwuchs.

Kinderprinz Elias I. Thelen regiert den Narrennachwuchs des Heldener Carnevals Clubs. Unter dem Sessionsmotto „Kids außer Rand und Band, im HCC Konfettiland“ feierten die kleinen Närrinnen und Narren am Montagnachmittag in der Heldener Schützenhalle ihren eigenen Karneval. Kinderprinz Elias I. ist neun Jahre jung und gibt als seine Hobbies Fußball spielen in der E2, Kindergarde und Freunde treffen an. Tom Schütt und Toni Schulte sind die Pagen an seiner Seite.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe