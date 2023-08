Kino im Kreis Olpe: Alle Infos und das Programm im Überblick

Foto: Fotograf Heinrich Hendel / Copyright by Heinrich Hendel

Das Cineplex in Olpe von außen.

Kreis Olpe. Wie wäre es, die freie Zeit mit der Familie im Kino zu verbringen? Hier finden Sie alle Infos rund um die Kinos im Kreis Olpe und das Programm.

Wenn Sie mal nicht wissen, was Sie an einem verregneten Tag mit Freunden oder der Familie machen wollen, dann wäre Kino doch genau das Richtige. Ein Filmabend mit Popcorn oder Nachos klingt gut, oder? Alle Informationen rund um die drei Kinos im Kreis Olpe sowie das Kinoprogramm finden Sie hier im Überblick.

+++ Lesen Sie hier: Biggesee in Olpe: Alle Zahlen, Fakten und der Pegelstand +++

Kino im Kreis Olpe: Das Cineplex Olpe

Das Cineplex Olpe verfügt über 786 Plätze, welche auf fünf Säle verteilt sind. Das Olper Kino sowie die dazugehörige Tiefgarage erreicht man über die Franziskanerstraße. Die Tiefgarage ist für die Gäste des Kinos gedacht und kostet 0,50 Euro pro Stunde. Andere Parkmöglichkeiten gibt es in den umliegenden Parkhäusern, welche werktags ab 18 Uhr und sonntags gebührenfrei sind.

Auch Kindergeburtstage (Kinder bis elf Jahre) werden in Olpe groß gefeiert. Hier gibt es die Möglichkeit, ab einer Mindestzahl von sieben Personen, ein Geburtstagspaket gibt es für einen Sonderpreis. Im Preis inbegriffen ist das Ticket für einen 2D-Film, eine kleine Tüte Popcorn und ein 0,5l Softgetränk. Das Geburtstagskind sowie ein begleitender Erwachsener müssen keinen Eintritt bezahlen. Zumindest ab einer Anzahl von zehn Personen, sonst zahlen die Begleiter den normalen Kinderpreis.

Adresse: Franziskanerstraße 957462 Olpe

Franziskanerstraße 957462 Olpe Telefonnummer: 02761 947380

02761 947380 Öffnungszeiten: Öffnet immer 15 Minuten vor dem ersten Filmbeginn

Öffnet immer 15 Minuten vor dem ersten Filmbeginn Das Programm:Das aktuelle Kinoprogramm im Cineplex Olpe finden Sie hier.

Kino im Kreis Olpe: Das Lichtspielhaus Lennestadt Altenhundem

Das Lichtspielhaus in Lennestadt befindet sich direkt an der Altenhundemer Hauptstraße. Das Kino verfügt über drei Kinosäle – sie heißen „Contrast“, „Camera“ und „Classic“.

Das Lichtspielhaus existiert schon seit 1916. Seitdem ist jedoch das Kino einige Male renoviert und erweitert worden, liegt nun in den Händen von Christin Cordes.

Es gibt besondere Angebote – wie zum Beispiel das Filmcafé oder die Filmreihe „Mein erster Kinobesuch“. Bei dem Filmcafé wird vor Beginn des Films bei Kaffee und Kuchen geplaudert. Dies findet immer an einem Mittwoch im Monat statt.

Parkmöglichkeiten gibt es auf der anderen Straßenseite im Hundem Center Parkhaus – kostenfrei – oder auf dem Parkplatz Lennestadt, dieser ist jedoch gebührenpflichtig.

Adresse: Hundemstraße 57 57368 Lennestadt

Hundemstraße 57 57368 Lennestadt Telefonnummer: 02723 959590

02723 959590 Öffnungszeiten: Öffnet immer 30 Minuten vor dem ersten Filmbeginn. Kinotag ist dienstags

Öffnet immer 30 Minuten vor dem ersten Filmbeginn. Kinotag ist dienstags Das Programm:Das aktuelle Kino-Programm im Lichtspielhaus in Lennestadt finden Sie hier.

Das JAC-Kino in Attendorn. Foto: Riem Karsoua

Kino im Kreis Olpe: Das JAC Kino Attendorn

Das JAC Kino Attendorn wurde am 17. Juni 2019 unter der Geschäftsführung von Christin und Johannes Cordes mit fünf Kinosälen eröffnet. Jeder Saal ist barrierefrei und mit einem eigenen Thema sowie passendem Namen bestückt. Es gibt die Säle „Stage“, „Terra“, „Galaxy“, „Empire“ und „Circle“.

Insgesamt gibt es drei Sitzplatzkategorien. Den normalen „Comfort Platz“, den „Premium Platz“ oder das „Relax Sofa“. In den Sälen „Terra“ und „Galaxy“ gibt es die Relax Sofas. In den Sälen „Stage“, „Galaxy“ und „Empire“ gibt es die „Premium Plätze“. Diese verfügen über einen kleinen Tisch und einen eigenen Fußhocker. Der Saal „Galaxy“ verfügt über das Dolby Atmos 360 Grad Soundsystem.

Die Filmreihe „Mein erster Kinobesuch“ richtet sich an die kleinen Besucher. Bei dem „Seniorenkino“ finden sich die Senioren bei Kaffee und Kuchen zusammen und schauen anschließend einen Film. Dies findet immer am zweiten Mittwoch im Monat statt. Jeden Samstag in der Spätvorstellung gibt es eine Sneak Preview. Hier kauft man sich ein Kinoticket, ohne vorher zu wissen, welchen Film man sich überhaupt anschaut.

Den Parkplatz des Kinos erreicht man am besten über die Einfahrt „Am Zollstock“ – gegenüber der Werbeagentur „DES WAHNSINNS FETTE BEUTE“ – und kann dort kostenlos parken.

Adresse: Am Zollstock 857439 Attendorn

Am Zollstock 857439 Attendorn Telefonnummer: 02722 6368680

02722 6368680 Öffnungszeiten: Öffnet immer 30 Minuten vor dem ersten Filmbeginn. Kinotag ist dienstags

Öffnet immer 30 Minuten vor dem ersten Filmbeginn. Kinotag ist dienstags Das Programm:Das aktuelle Kinoprogramm im JAC Attendorn finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe