Kirchhundem: Brand bei Hesse - Vier Mitarbeiter in Hospital

Welschen Ennest. In der Bäckerei Hesse in Welschen Ennest ist am Mittwoch ein Feuer in einem Backofen ausgebrochen. Vier Mitarbeiter wurden verletzt.

Der Großeinsatz bei der Bäckerei Hesse in Welschen Ennest ist weitgehend abgeschlossen. Gegen 10.30 Uhr wurde die gesamte Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem in das Gewerbegebiet In der Welsmicke alarmiert. In einem mit so genanntem Thermo-Öl betriebenen Backofen war aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Einige Mitarbeiter versuchten zunächst das Feuer selbst zu löschen, was aber misslang. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die gesamte Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem.

Für die Einsatzkräfte stellte sich die Lage zunächst unübersichtlich dar. Der Pressesprecher der Feuerwehr Kirchhundem, Marco Hatzfeld: „Es war schwierig, den Brandherd zu ermitteln.“ Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt schon auf die Decke und die Stromverkabelung übergriffen. „Wir wollten zuerst mit Schaum löschen, haben aber dann den Brand mit Wasser abgelöscht.“ Das Feuer war schnell unter Kontrolle, die Suche nach weiteren Brandnestern unter Atemschutz nahm noch einige Zeit in Anspruch. Um 13.30 Uhr waren noch zwei Löschgruppen wegen Nachlöscharbeiten vor Ort.

Insgesamt 25 Personen befanden sich beim Ausbruch des Feuers noch im Gebäude. Zwölf von ihnen klagten über Rauchgassymptome und wurden von mehreren Notärzten aus dem Kreis Olpe und dem Kreis Siegen-Wittgenstein untersucht. „Vier von ihnen wurden zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht“, teilte Marco Hatzfeld mit.

Massenanfall an Verletzten ausgelöst

Großeinsatz bei der Bäckerei Hesse in Welschen Ennest. Nach einem Brand in einem Backofen wurden 13 Personen wegen Symptomen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Foto: Volker Eberts

Auch das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst waren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der Vielzahl der Betroffenen hatte die Leitstelle einen „Massenanfall an Verletzten“ ausgelöst.

Thomas Hesse, Geschäftsführer des Unternehmens, stand der Schrecken im Gesicht: „Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist. Alle Personen haben das Gebäude schnell verlassen können und sich am Sammelplatz eingefunden. Es hat alles sehr gut funktioniert. Ein großes Lob an die Feuerwehr, die schnell vor Ort war.“

Das Unternehmen hatte Glück im Unglück. Zur Hauptbetriebszeit in den frühen Morgenstunden arbeiten circa 90 Beschäftigte in dem Backbetrieb. Beim Ausbruch des Feuers war nur noch das Vorbereitungsteam für den kommenden Tag vor Ort. Die Brandursache ist weiterhin unklar, Sachverständige haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch über die Schadenshöhe gibt es keine Informationen. Nach Auskunft des Unternehmens war es in den 34 Jahren seit der Inbetriebnahme der Produktionsstätte noch nie zu einem Brand gekommen.

