Kirchhundem: 17-jähriger Fußgänger wird schwer verletzt

Kirchhundem. Ein Fußgänger wurde zwischen Brachthausen und Silberg schwer verletzt. Offenbar wurde er von einem Auto erfasst – das einfach weiterfuhr.

Ein 17-jähriger Fußgänger wurde am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr auf der K19 zwischen Brachthausen und Silberg schwer verletzt. Der junge Mann gab an, dass er beim Überqueren der Straße im Bereich des Parkplatzes Dollenbruch von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst wurde. Dieser habe sich jedoch nach dem Zusammenstoß ohne Weiteres in Fahrtrichtung Silberg von der Unfallstelle entfernt. Der deutlich alkoholisierte Jugendliche konnte keine weiteren Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen und wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

