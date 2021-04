In Kirchhundem wurde ein 19-Jähriger von der Polizei erwischt, als er viel zu schnell über die B 517 raste.

Polizei Kirchhundem: 19-Jähriger mit 129 km/h in 70er-Zone gemessen

Kirchhundem. Deutlich zu schnell unterwegs war ein 19-Jähriger am Mittwoch in Kirchhundem. Die Polizei erwischte ihn außerdem bei einem zweiten Vergehen.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist am Mittwoch ein 19 Jahre alter Autofahrer auf der B 517 in Kirchhundem unterwegs gewesen. Er wurde von der Polizei zwischen Benolpe und Hofolpe mit 129 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen, berichtet die Kreispolizeibehörde. Zudem beobachteten ihn die Beamten, als er während der Messung ein anderes Fahrzeug überholte, obwohl dies an der Stelle verboten war.

Den 19-Jährigen erwartet eine Geldbuße von mindestens 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.