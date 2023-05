Kirchhundem: 22-Jährige bei Motorradunfall schwer verletzt

Oberhundem. Es wimmelte am Freitag von Motorradfahrern auf der L 553, für eine 22-Jährige war die Fahrt in einer Kurve beendet.

Schwer verletzt wurde am Freitagmittag gegen 12 Uhr eine 22-jährige Motorradfahrerin auf der L 553 von Oberhundem Richtung Rhein-Weser-Turm. In einer scharfen Linkskurve kam die junge Frau aus den Niederlanden wegen eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen. Die Fahrerin, die ihrem vorausfahrenden Vater, ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs, folgte, verlor die Kontrolle über das Krad, fuhr in einen Graben und kippte mit dem Motorrad um. Helfer befreiten sie und alarmierten den Rettungsdienst. Wegen gemeldeter Kopfverletzungen wurde der Rettungshubschrauber mitalarmiert, der die Verunglückte vorsorglich in ein Krankenhaus flog. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau neben einer Verletzung am Kopf mehrere Hämatome, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die Landstraße war etwa eine Stunde voll gesperrt.

