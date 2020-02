Die Polizei kontrollierte eine 23-Jährige in der Würdinghauser Straße.

Kirchhundem. Zeugin meldet der Polizei eine alkoholisierte Frau. Die 23-Jährige hatte keine Mofaprüfbescheinigung für ihren Roller.

Kirchhundem: 23-Jährige fährt unter Alkoholeinfluss

Eine Zeugin meldete der Polizei Samstagnacht gegen 22.20 Uhr, dass sie in der „Albaumer Straße“ eine augenscheinlich alkoholisierte Frau, einen auf dem Boden liegenden Roller sowie diverse Gegenstände (unter anderem Bargeld) gesehen hatte. Sie sprach die Frau an, nahm das auf dem Boden liegende Bargeld an sich und brachte zunächst ihr Kind nach Hause.

Als sie zurückkehrte, waren sowohl die Frau als auch der Roller nicht mehr vor Ort. Eine eingesetzte Streife stellte im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung eine 23-Jährige in der Würdinghauser Straße fest, auf die die Beschreibung der Melderin passte. Sie stand neben einem Kleinkraftrad, dessen Auspuff noch heiß war.

Junge Frau aggressiv

Da sie auf die Beamten alkoholisiert wirkte, führten diese einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Sie brachten daraufhin die Rollerfahrerin zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache. Dort zeigte sich die junge Frau zum Teil verbal aggressiv. Sie konnte zudem keine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Im Anschluss an die Abnahme wurde ihr die Weiterfahrt untersagt, sie erhielt ihr verlorenes Geld von der Zeugin zurück und wurde entlassen.