Kirchhundem: 25-Kilo-Batterie gestohlen – Polizei rätselt

Kirchhundem. In der Sekundarschule in Kirchhundem ist schwere Batterie aus einer Reinigungsmaschine gestohlen worden. Wie erhielten die Täter Zugang?

Aus einer Reinigungsmaschine in der Sekundarschule in Kirchhundem ist eine Batterie im Wert von 700 Euro gestohlen worden. Die Polizei steht vor einem Rätsel: Die Maschine stand in einem verschlossenen Materialraum und an den Zugangstüren fanden sich keine Beschädigungen. Wie der Täter Zugang zu den Räumlichkeiten erlangte, wird nun ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Batterie ist 25 Kilogramm schwer und der Täter muss Werkzeug genutzt haben, um sie auszubauen. Ein Mitarbeiter einer Reinungsfirma hatte den Diebstahl am Montagabend bemerkt.

