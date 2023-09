Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis verlor bei einem Unfall in der Nähe von Rüspe sein Leben.

Kirchhundem: 28-Jähriger stirbt bei Unfall in der Rüspe

Rüspe. Bei der Ausfahrt in einer Gruppe erlag der Fahrer den Folgen schweren Verletzungen, die er bei einem Sturz erlitt. Die L 553 ist derzeit gesperrt.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis ist am heutigen Samstagmittag gegen 11.30 Uhr auf der Landestraße 553 bei Rüspe in der Gemeinde Kirchhundem tödlich verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei war eine Gruppe mehrerer Motorradfahrer vom Rhein-Weser-Turm in Richtung Aue gefahren.

In einer Linkskurve verlor der 28-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Das Krad rutschte noch einige Meter weiter und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Die Verletzungen bei dem verunglückten Motorradfahrer waren so stark, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Um die weiteren Motorradfahrer aus der Gruppe kümmerten sich Notfallseelsorger.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer verlor bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Rüspe sein Leben. Foto: Kai Osthoff

Die L 553 wurde von Polizei und Feuerwehr gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Recklinghausen wurde für die weiteren Ermittlungen und die Unfallaufnahme angefordert. Die L 553 wird noch für mehrere Stunden komplett gesperrt bleiben.

