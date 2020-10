Haarscharf ist dem 36-Jährigen im Vergewaltigungsprozess von Kirchhundem der Gang ins Gefängnis erspart geblieben. Während Staatsanwalt Markus Bender mit drei Jahren Hat eindeutig dafür plädierte hatte, verurteilte das Olper Schöffengericht den Angeklagten wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe zur Bewährung und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit. Im Gegensatz zum Staatsanwalt sah das Gericht keinen besonders schweren Fall. Einig war man sich jedoch, dass sich das Geschehen so wie in der Anklage abgespielt hat.

Eine 50-Jährige lebte mit ihrem Mann (65) und ihrem Ex-Freund (36) gemeinsam in einem Haus in Kichhundem. Obwohl die Beziehung beendet war, kam es an einem Tag im Oktober/November 2018 zunächst zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr zwischen dem Ex-Freund und der Frau, so Richter Richard Sondermann: „ Aufgrund gesundheitlicher Probleme im Unterleib verspürte sie dann Schmerzen und forderte den Angeklagten auf aufzuhören. Er hat aber weitergemacht und körperliche Gewalt angewendet. Er hielt sie an den Oberarmen fest, drückte ihren Kopf ins Kissen und vergewaltigte sie. Dann riss er ihr ein Haarbüschel aus und warf es später auf sie.“ Die Angaben des Opfers seien absolut glaubwürdig. Am Morgen danach habe die Tochter die Mutter völlig aufgelöst angetroffen. „Der Angeklagte schaute ins Zimmer und sagte, er wolle sich entschuldigen, das habe er nicht gewollt. Er sagte, er hätte die Mutter gegen ihren Willen angefasst“, so Sondermann. Zwei Tage später habe die Frau ihrem Mann von der Vergewaltigung berichtet.

Gericht von Tat überzeugt

„Das Gericht ist überzeugt, dass er die Tat so begangen hat“, sagte der Richter. Man habe aber auf keinen besonders schweren Fall erkannt: „Die Tat ist aus der Beziehung aus einem freiwilligen Geschlechtsverkehr entstanden.“ Der Angeklagte sei nicht vorbestraft und auch die Prognose sei positiv, so der Richter: „Er hat feste soziale Bindungen und eine Arbeitsstelle. Es ist davon auszugehen, dass die Verurteilung als Warnung dient und es keines Vollzuges bedarf.“

Im zweitägigen Prozess vor dem Olper Schöffengericht hatte der 36-Jährige zu den Vorwürfen geschwiegen. Er ist mittlerweile nach Kiel gezogen und dort bei einem Sicherheitsdienst tätig. „Er hat seinen Trieben freien Lauf gelassen“, war Staatsanwalt Bender überzeugt. Das Ausreißen der Haare sei von extremer Gewalt geprägt gewesen. Die Aussage der Zeugin, die auch am zweiten Verhandlungstag in Abwesenheit des Angeklagten gehört wurde, sei „total authentisch und widerspruchsfrei“. Der Angeklagte sei brutal vorgegangen, so Bender: „Das ist nicht auf der untersten Ebene eines Vergewaltigungsvorwurfes einzuordnen.“

Verteidiger Hans-Christian Krüger (Kiel) hatte Freispruch gefordert: „Keiner von uns war dabei. Die Frage ist: Wem schenkt man Glauben? Mir bleiben Zweifel an der Täterschaft meines Mandanten. Deshalb gilt der Grundsatz: Im Zweifel für den Angeklagten.“