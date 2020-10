Kirchhundem: Angelika Berels ist neue Gemeindereferentin

Kirchhundem. Mit 55 Jahren beginnt für Angelika Berels ein neuer Lebensabschnitt. In Paderborn wurde sie zur Gemeindereferentin in Kirchhundem beauftragt.

Ihre bischöfliche Beauftragung zum Dienst als Gemeindereferentin wurde für Angelika Berels während eines Pontifikalamt durch Weihbischof Dominicus Meier vor zwei Wochen im Hohen Dom zu Paderborn ausgesprochen. In der Messfeier betonte der Weihbischof, dass ein begeisternder Glaube vom persönlichen Engagement für die frohmachende Botschaft Jesu und von der Glaubwürdigkeit der eigenen Person lebe und forderte die in den kirchlichen Dienst Gestellten auf: „Seien Sie authentisch.“

Einen Tag später fand ein besonderer Gottesdienst in der Heimat, zwar nicht, wie zunächst geplant, auf dem Pilgerplatz der Pfarr- und Wallfahrtskirche Kohlhagen, sondern in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Kirchhundem zu Ehren der neuen Gemeindereferentin statt. Ihr Weg, den sie bis hierhin einschlug, war – durch eine 16-jährige Unterbrechung – nicht der übliche. Doch jetzt mit 55 Jahren kann Angelika Berels voller Stolz sagen: Ich habe es geschafft.

In Olpe-Thieringhausen wohnhaft, begann sie im Jahre 2017 den Wiedereinstieg. Und zwar im Pastoralen Raum Kirchhundem als Gemeindeassistentin. Da setzte die Mutter zweier Töchter das fort, was sie vor vielen Jahren begonnen hatte, als sie dreieinhalb Jahre Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Paderborn, studierte. Anschließend ging es in die berufspraktische Phase (Teil 1) für ein Jahr in die Gemeinde Kreuztal. Dann kam die Elternzeit, in der auch das Thema Religion präsent blieb. Zum einen durch ihren Ehemann Andreas, der im Pastoralverbund Olpe als Gemeindereferent arbeitet, und zum zweiten durch den Religionsunterricht, den sie zehn Jahre lang am St.-Franziskus-Gymnasium und der -Realschule in Olpe gab.

Mitglied in Pfarrgemeinderäten

Eigentlich arbeitet Angelika Berels auch nach ihrer neuen Berufsbezeichnung weiter in ihrem bisherigen Bereich. Hier koordiniert sie zum Beispiel die Erstkommunion im Pastoralen Raum Kirchhundem, der aus insgesamt zwölf Gemeinden besteht. Sie gibt Seelsorgeunterricht in der Grundschule Welschen Ennest, ist bei der Ausrichtung von Wortgottesdiensten maßgeblich mit „im Boot“, kümmert sich um Ehrenamtliche vor Ort und bringt ihre Ideen und Meinung als Mitglied in den Pfarrgemeinderäten von Welschen Ennest, Rahrbach und Hofolpe vor. Bei der Zeitschrift „Perspektive“ hat sie sich auf journalistische Pfade begeben und im Pastoralverbundsrat Kirchhundem ist sie in die Vorstandsarbeit involviert.

Da ihr Mann vom gleichen Fach ist, wurden auch übergreifende Aktion der Gemeinden Kirchhundem und Olpe geplant, wie das Familienwochenende und die Zusammenarbeit bei Gottesdiensten der Werthmann-Werkstätten, die bekanntlich in Olpe und Welschen Ennest etabliert sind.

Die Corona-Pandemie veränderte in diesem Jahr vieles in ihrer Arbeit. Nachdem durch den Lockdown in den Monaten März bis Mai notgedrungen alles runtergefahren wurde, ist danach die Denke von Angelika Berels: Was kann man organisieren, was geht nicht? „Flexibel sein ist gefordert“, sagt die Gemeindereferentin.

Kurzgottesdienste im Freien

In den Pastoralverbünden und Pastoralen Räumen werden derzeit Überlegungen angestellt, wie trotz Corona Weihnachten gefeiert werden kann. Eins weiß Angelika Berels schon heute: „Es wird ein viel bunteres Angebot geben.“ Kurzgottesdienste draußen in der Kälte oder bei Regen mit dem Schirm sind dabei genauso in den Überlegungen, wie kind- bzw. familiengerechte Alternativen zu Krippenfeiern.

Zu ihren weitläufigen Zielen gefragt, sagt die Gemeindereferentin im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sie das in der Pandemie schlecht formulieren könne. „So gut wie möglich Pastoral zu machen, und bei den Menschen zu sein“, ist ihre Devise.