In Varste ist am Donnerstag ein Lkw-Anhänger mit Sand umgekippt.

Bergung Kirchhundem: Anhänger umgekippt – Straße in Varste blockiert

Kirchhundem. In Kirchhundem-Varste ist am Donnerstagmorgen ein mit Sand befüllter Lkw-Anhänger umgekippt. Die Straße war über Stunden blockiert.

Ein umgekippter Lkw-Anhänger hat am Donnerstagmorgen für einige Stunden die Varster Straße in Kirchhundem-Varste blockiert. Der 56 Jahre alte Fahrer hatte an der steilen Straße 19 Tonnen entladen wollen und sein Fahrzeug nach eigener Aussage ordnungsgemäß abgestellt. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Anhänger beim Heben der Ladefläche umgekippt. Verletzt wurde niemand.

Einige Tonnen Sand waren zum Zeitpunkt des Unfalls schon abgeladen, mit Schaufeln und Muskelkraft musste der Rest aus dem Anhänger geschaufelt werden. Bei dem Vorfall war auch eine geringe Menge Dieselkraftstoff ausgelaufen. Diese wurden mit Bindemitteln abgestreut.

Der Lkw-Fahrer hatte sich eigenständig mit einem Bergungsunternehmen in Verbindung gesetzt. Mittels eines Krans wurde der Anhänger geborgen. Das Gespann musste abgeschleppt werden.

