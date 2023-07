Kirchhundem: Auf dem Kohlhagen sind „Engel unter uns“

Kohlhagen. Eine Kunstausstellung von Dr. Uwe Wintersohl wird von einer Schreibwerkstatt und einem meditativen Abend mit Harfenmusik begleitet.

Im Rahmen des Spirituellen Sommers ist passend zum Leitthema „Himmel und Erde“ bis zum 16. Juli im Pilgersaal des Geistlichen Zentrums Kohlhagen die Kunstausstellung „Engel unter uns“ zu sehen. Sie ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Kunstwerke von Dr. Uwe Wintersohl,

Jahrgang 1954. Er ist Allgemeinmediziner, inzwischen freier ärztlicher Mitarbeiter in der speziellen ambulanten Palliativversorgung (SAPV) und betreut Patienten und Angehörige zusammen mit einem Team in der Grenzsituation schwerster Erkrankungen und des Sterbens zu Hause und im Pflegeheim. Seit mehr als 22 Jahren ist er künstlerisch tätig und Mitglied im Künstlerbund Südsauerland (KBS). In zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen hat er seine Arbeiten gezeigt. Das Thema „Engel“ begleitet ihn innerlich schon sehr lange. Es ist ihm bewusst, wie sensibel und vieldeutig dieses Thema sein kann. Im Laufe der Zeit hat er seine ganz eigene Ausdrucksweise in Form von Holzskulpturen gefunden. „Aus gespaltenem Holz, naturbelassen, oft rau und kantig, selten glatt geschliffen stehen die Engel mit erhobenem Flügel. Sie erzählen von Begleitung und Nähe, von Hoffnung und Halt auf leichten und auf schweren Wegen. Ich spüre, diese Engel sind mit durch die Tiefe gegangen, bleiben nicht ungerührt von Freude und Leid. Sie fühlen wie ich und manche sind im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer gegangen“, so Dr. Wintersohl über seine Werke.

Er selbst leitet am Freitag, 7. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr eine Schreibwerkstatt zur Kunstausstellung. „Wenn Sie sich auf die künstlerischen Darstellungen der Engelsfiguren einlassen können und gerne eigene Texte verfassen, sind Sie bei dieser angeleiteten Schreibwerkstatt genau richtig. Im Dialog mit den Engelskulpturen der Ausstellung ,Engel unter uns’ eigene Gedanken, Erfahrungen und Träume in Worte zu fassen, ist das Ziel dieser Schreibwerkstatt. Die Stille des Ortes, der freie Blick in die Natur und auf die Engel bieten einen kreativen Rahmen, in dem kleine Texte, Prosa und Lyrik, entstehen können.“

Am Freitag, 14. Juli, findet von 19.30 bis 21 Uhr ein besinnlich-meditativer Abend statt, der die Kunstausstellung „Engel unter uns“ mit Gedanken, Worten und besinnlichen Harfenklängen begleiten soll. „Musik und Wort, Melodien, Klänge und Gedankenbilder stimmen uns ein, schwingen nach und wecken Resonanzen in uns. In der Stille und beim Spiel der Harfe wandert der Blick zu den Engeln in der Ausstellung, findet Ruhe und bietet uns einen weiten Raum für eigene Erfahrungen, für Erinnerungen, neue Klänge und Gedanken“, heißt es in der Einladung. Die beiden Pallottiner Jürgen Heite und Siegfried Modenbach, Leiter des Geistlichen Zentrums Kohlhagen, werden diesen Abend gestalten, musikalisch begleitet von Harfenistin Schwester Theresita Maria Müller aus Bestwig.

Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen nimmt das Sekretariat des Geistlichen Zentrums entgegen: Evelin Matzke, Tel. (02723) 718990, E-Mail evelin.matzke@geistliches-zentrum-kohlhagen.de.



