Unfall Kirchhundem: Auto rutscht in Graben - Fahrer (60) verletzt

Kirchhundem. Nach einem Unfall in Kirchhundem kam ein 60 Jahre alter Autofahrer ins Krankenhaus. Er war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen.

Bei einem Unfall auf der L 553 in Kirchhundem ist ein 60 Jahre alter Autofahrer am Montag verletzt worden. Er war auf der Straße von Altenhundem nach Oberhundem unterwegs, als er nach Polizeiangaben gegen 20.18 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Straßengraben rutschte.

Das Auto kippte auf die Fahrerseite und blieb liegen. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.