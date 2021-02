Kirchhundem: Auto überschlägt sich auf L728 – drei Verletzte

Kirchhundem. Bei Kirchhundem-Brachthausen sind zwei Autos zusammengeprallt. Eines überschlug sich und landete im Graben. Drei Männer wurden verletzt.

Drei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L 728 bei Brachthausen am Freitagmittag.

Laut Aussage der Polizei war ein mit drei Männern besetzter Wagen aus Richtung Hilchenbach den Berg heruntergefahren. An der Abzweigung nach Brachthausen wollte ein 79-Jähriger mit seinem Wagen wiederum nach rechts in Richtung Wirme abbiegen. Im Kreuzungsbereich prallte das Auto der jungen Männer in die Fahrerseite des anderen Fahrzeugs.

Der Wagen des 79-Jährigen drehte sich auf der Fahrbahn, während sich das Auto mit den drei Männern überschlug und im Straßengraben liegen blieb. Alle Insassen konnten ihre Fahrzeuge aus eigener Kraft verlassen.

Gegen 12.15 Uhr hatte die Leitstelle des Kreises Olpe den Alarm für den Rettungsdienst ausgelöst. Insgesamt vier Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug waren auf die L 728 ausgerückt. Vorher waren so genannte HVOs („Helfer vor Ort“), die zeitgleich mitalarmiert worden, zur Einsatzstelle geeilt und hatten bereits Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt und die Verletzten betreut.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden auf verschiedene Krankenhäuser verteilt. Die drei Insassen des Opel wurden leicht verletzt, der Mercedes-Fahrer war nach Aussagen der Polizei nicht verletzt worden. Er kam aber zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus.