Kirchhundem: Autofahrer verliert bei Glätte die Kontrolle

Heinsberg. Zwischen Heinsberg und Albaum verliert ein Autofahrer am Samstag auf der L 713 die Kontrolle. Er wird schwer verletzt ins Krankenhaus.

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der L 713: Ein 55-Jähriger war auf der Landstraße von Heinsberg in Richtung Albaum unterwegs. Der Kirchhundemer kam in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam nach etwa 50 Metern zum liegen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.