Kirchhundem: Bürgermeister schummelt für den guten Zweck

Bürgermeister Björn Jarosz wurde auf dem Dorfplatz von Welschen Ennest in Christstollen aufgewogen. Die dazu nötigen Backwaren gehen als Spende an den "Warenkorb".

Welschen Ennest Ein Gewicht von 107 Kilogramm hatte Bäckermeister Hesse Björn Jarosz niemals zugetraut. Dieser hatte eine Erklärung parat.

Bäckermeister Reinhard Hesse hat Routine in dem, was er macht. Auf dem Dorfplatz von Welschen Ennest ist am Donnerstagabend eine große Waage aufgebaut, die eine Seite als Sitzfläche für einen Menschen ausgeformt, die andere mit einer Plattform versehen. Bürgermeister Björn Jarosz hat auf dem Sitz Platz genommen. Gemeinsam mit Jochen Dolle von der Aktion „Warenkorb“ Altenhundem stapelt Hesse Christstollen auf die Plattform – so lange, bis sich die Füße des Bürgermeisters vom Boden heben. „Das haben wir bestimmt schon 20-mal gemacht“, blickt der Seniorchef der Großbäckerei Hesse zurück: Bürgermeister und Geistliche lässt Hesse alljährlich auf der Waage Platz nehmen und wiegt sie in Stollen auf, um die dazu nötigen weihnachtlichen Kuchen einem guten Zweck zu spenden.

Doch Hesse staunt: Er hatte zuvor das Gewicht des Verwaltungschefs grob geschätzt, dazu sicherheitshalber einige der brotförmigen weihnachtlichen Kuchen mehr im Gepäck, doch Stollen um Stollen wandert vom Korb auf die Waage, ohne dass die Wippe sich bewegt. Erst der allerletzte der 165 mitgebrachten Stollen lässt Jarosz in die Höhe schweben, was einem Gewicht von knapp 107 Kilogramm entspricht, und das hätte Hesse dem sportlich-schlanken Jarosz niemals zugetraut. Dieser grinst und zieht ein dickes Bleigewicht aus seiner Jackentasche: „Ich habe mir erlaubt, für den guten Zweck ein wenig zu schummeln“, erklärt er, und Hesse fühlt sich schmunzelnd zurückerinnert an die Wiege-Aktion mit der seinerzeitigen Bürgermeisterin der Stadt Olpe, Wilma Ohly: Bei dieser war der Unterschied zwischen Schätzung und Realität noch größer ausgefallen. „Wir mussten noch Stollen nachholen“, so Hesse, und erst als die erste Bürgerin der Kreisstadt ihre Jacke lüftete und zeigte, dass sie sich bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft einen Bleigurt von deren Tauchern ausgeliehen hatte, wurde klar, wie die schlanke Frau so viele Stollen zum Auswiegen erforderlich machen konnte.

Strahlender Gewinner der Aktion ist Jochen Dolle mit seinem Team vom „Warenkorb“, der nun die weihnachtlichen Päckchen für die bedürftigen Menschen aus Lennestadt und Kirchhundem mit 165 Christstollen aufstocken kann. Es entspricht einem Warenverkaufswert von 2.000 Euro, die Hesse gern gibt: „Eine tolle Sache, die ihr da macht“, so der Bäckermeister.

