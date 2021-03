Kirchhundem: Bürgertest-Zentrum startet an der Schützenhalle

So wie hier soll ab Samstag auch in Kirchhundem getestet werden.

Kirchhundem. Auch in Kirchhundem startet das Bürgertest-Zentrum seinen Betrieb, an der Schützenhalle geht es am Samstag los.

Am kommenden Wochenende soll auch das Schnelltest-Zentrum (Bürgertest-Zentrum) in Kirchhundem an den Start gehen, und zwar auf dem Schützenplatz in Kirchhundem. Von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr soll am Samstag und Sonntag getestet werden. Das teilte das DRK Kirchhundem auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zunächst handele es sich um einen Probebetrieb. Um das Schnelltest an 20 Stunden in der Woche betreiben zu können, suchen DRK und DLRG noch freiwillige Helfer.

Der DRK Ortsverein Kirchhundem e.V. hat sich mit den DLRG-Gruppen der Gemeinde Kirchhundem zusammengetan, um das Bürger-Testzentrum in Kirchhundem zu organisieren. Die Anmeldung zur Schnelltestung funktioniert unkompliziert auf einer eigens dafür eingerichteten Website. www.schnelltest-kreis-olpe.de.

Drive-in ohne Aussteigen

Testwillige finden sich zu ihrem im Vorfeld gebuchten Termin am Drive-in des Testzentrums ein und werden dort vom DRK in Empfang genommen. Niemand muss sein Fahrzeug verlassen, die Testung erfolgt durch das geöffnete Autofenster durch entsprechend geschultes Personal.

Die Getesteten können anschließend wieder fahren und werden über das Ergebnis per E-Mail informiert. Sollte das Ergebnis des Schnelltests positiv sein, erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt und ein PCR-Test, der das Schnelltestergebnis bestätigt, folgt. Testen lassen kann sich jeder, der frei von möglichen Corona-Symptomen ist. Bei Personen unter 16 Jahren ist ein Test nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich.

Helferinnen und Helfer gesucht

Für den Betrieb werden noch freiwillige Testhelfer*innen gesucht. „Wir versuchen das Testzentrum an 20 Stunden in der Woche offen zu halten, aber das Ehrenamt allein kann das nicht leisten“, so Frank Hesse vom DRK-Ortsverein Kirchhundem, der das Testzentrum maßgeblich mitorganisiert.

Die Ausbildung als Testhelfer*in in Theorie und Praxis für die Schnelltestung, sowie die Handhabung des Schutzmaterials erfolgt durch das DRK. Bisher haben sich bereits einige Freiwillige gemeldet, darunter auch einige Krankenschwestern. Weitere sind herzlich willkommen. Freiwillige, die als Testhelfer*innen mitarbeiten wollen, wenden sich bitte telefonisch an das Vorzimmer des Bürgermeisters der Gemeinde Kirchhundem unter 02723/409-26 oder schicken eine Mail an post@kirchhundem.de.