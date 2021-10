Kirchhundem: Deutsche Einheit mit Zapfenstreich gefeiert

Der Musikzug Brachthausen beim Zapfenstreich zum Tag der Deutschen Einheit in Würdinghausen.

Würdinghausen. Der Brunnenverein Würdinghausen hat zum Tag der deutschen Einheit wieder einen Festakt organisiert – und warnt vor „rechten Dumpfbacken“.

Zum 24. Mal feierte der Brunnenverein Würdinghausen am Samstag den „Tag der Deutschen Einheit“. Dazu waren wieder viele prominente Besucher nach Würdinghausen gekommen. Darunter waren der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hartmut Schauerte, MdL Jochen Ritter, Ortsvorsteher Rainer Heitschötter und Landrat Theo Melcher, der auch die Festrede hielt. „Zum 25-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr werden wir die Feier noch ein bisschen aufpeppen“, versprach Karl-Josef Cordes, Vorsitzender des Brunnenvereins Würdinghausen.

Die Veranstaltung begann mit einem Erntedankgottesdienst, der vom Kindergarten „Rappelkiste“ mitgestaltet wurde. In diesem Gottesdienst wurde das Corona-Kreuz, eine Initiative von Werner Hesse aus Welschen Ennest, mit einer Spendendose aufgestellt. Die Spenden gehen an das St.-Elisabeth-Hospiz in Altenhundem.

Landrat Theo Melcher erinnerte an die ereignisreichen Tage im Herbst 1989 und an die Jahre zuvor: „Die jüngeren Menschen können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das war. Wir Älteren sind mit der Mauer aufgewachsen. Und keiner hat wirklich daran geglaubt, dass die Mauer zu seinen Lebzeiten abgerissen wird. Auch ich nicht.“

Enttäuschte Hoffnungen nach der Wiedervereinigung

Und mal eben eine Reise nach Berlin sei auch nicht möglich gewesen. „Das war ein Hindernislauf“, so Theo Melcher. „Ich kann mich noch gut an meine Grenzübertritte 1979 und 1984 erinnern. Die Erinnerungen führen immer noch Beklemmungen bei mir aus. Die strikte Trennung von Ost und West war absurd, aber für die meisten normal. Wir sind damit aufgewachsen. Aber letztlich ist die Mauer doch gefallen. Es war ein grandioser, ein märchenhafter Moment.“

Aber in den folgenden Jahren habe es auch viele enttäuschte Hoffnungen gegeben. Melcher: „Ein neuer Alltag zog ein. Ein Partner oder eine Partnerin, die man zuvor über einen Zaun hinwegsehen durfte, erweist sich im Ehealltag vielleicht als herausfordernder, als gedacht. Wenn es dann aber nach vielen Anstrengungen und Mühen doch klappt, sollte man auch gemeinsam den Hochzeitstag feiern. Und das macht der Brunnenverein Würdinghausen seit vielen Jahren. Vielen Dank dafür.“

Landrat Theo Melcher appellierte, trotz mancher Enttäuschung die Erfolge der Einheit zu bewahren. Das sagte auch Karl-Josef Cordes: „Lassen wir uns die Erfolge nicht von rechten Dumpfbacken kaputtmachen.“

Nach dem Friedensgebet durch die Pfarrer Reinhard Lenz und Jörg Ettemeyer bildete der große Zapfenstreich inklusive Nationalhymne durch den Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Brachthausen unter Leitung von Andreas Regeling schließlich den Abschluss.

