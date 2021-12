Kirchhundem: Diebe klauen 500 Kilo Kabel und Metallschrott

Kirchhundem. Diebe haben zwischen 400 und 500 Kilogramm Kabel- und Metallschrott in Welschen Ennest geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitag, 17. Dezember, haben Unbekannte zwischen 8.30 und 16.30 Uhr Kabelreste und Metallschrott von einem Hinterhof einer Firma in der Straße „Zum Eulenbruch“ in Kirchhundem-Welschen Ennest entwendet. Die Mitarbeiter verließen morgens den Hof und bemerkten den Diebstahl, als sie nachmittags zurückkehrten. Insgesamt stahlen die Diebe zwischen 400 und 500 Kilogramm Kabel- und Metallschrott.

Der Wert liegt bei rund 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

