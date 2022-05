Kirchhundem: Dorf Oberhundem bleibt Luftkurort

Kirchhundem/Lennestadt. Staatliche Anerkennung als Luftkurort soll um weitere zehn Jahre verlängert werden. Warum es die Urkunde erst später geben soll.

Für die Gemeinde Kirchhundem war es eine Woche der guten Nachrichten. Am Freitag kam der Zuschlag für die LEADER-Region mit den Nachbarn Lennestadt und Kirchhundem und seit Mitte der Woche steht fest, dass das frühere Golddorf Oberhundem weitere zehn Jahre das Prädikat „Staatlich anerkannter Luftkurort“ behalten wird.

In diesem Jahr stand die nächste Re-Prädikatisierung an. „Die Dorfbegehung ist gut angekommen und der Vertreter der Bezirksregierung Herr Hellmann hat signalisiert, dass er die Re-Prädikatisierung befürworten werde“, so Bürgermeister Björn Jarosz. Die offizielle Urkunde liegt noch nicht vor. Dafür muss die Gemeinde noch ein aktuelles „Luftqualitätsgutachten“ nachreichen. „Die Messungen wurden bereits vorgenommen, wir warten täglich drauf“, so Susanne Kues-Gertz, die sich im Rathaus um den Bereich Tourismus kümmert. Die weitere Anerkennung bescheinigt letztendlich das zuständige Ministerium in Düsseldorf. Bereits seit 1974, also seit 48 Jahren, ist der 850-Seelen-Ort am Fuße des Rothaargebirges „Staatlich anerkannter Luftkurort“.

LEADER startet 2023

Vor gut einer Woche kam die frohe Kunde, dass Kirchhundem, Lennestadt und Hilchenbach LEADER-Region wurde. Wer glaubt, nach dem Zuschlag ginge es sofort oder in Kürze an die Arbeit, Ideen zu verfeinern oder weitere zu entwickeln und zügig umzusetzen, der ist ziemlich auf dem Holzweg. Zwar hatten die vier Workshops zur Vorbereitung der Regionalen Entwicklungsstrategie schon einen Bodensatz mit 300 Projektideen und Meinungskarten hervorgebracht, doch diese bleiben nun erst einmal in der Schatulle.

Viel Bürokratie bis zum Start

Am Mittwoch schaltete sich die bisherige Lenkungsgruppe zu einem Videomeeting zusammen, um die nächsten Schritte einzustielen, doch dabei ging es zunächst um administrative Themen. „Es geht jetzt darum, eine Lokale Aktionsgruppe mit Wirtschafts- und Sozialpartnern, also Unternehmen, sozialen Einrichtungen, aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürger zu gründen“, erklärt Louisa Funke, LEADER-Koordinatorin der Stadt Lennestadt. Die Aktionsgruppe soll die Rechtsform eines Vereins bekommen. Die Mitgliederversammlung wählt anschließend einen geschäftsführenden und einen erweiterten Vorstand. „Dieses 15-köpfige Gremium (LAG) entscheidet später auch über die Förderprojekte“, so Funke. Die LAG steuert so den Gesamtprozess zur Umsetzung der Ziele der Regionalen Entwicklungsstrategie, berät und beschließt über die Fortschreibung der Entwicklungsstrategie, vertritt die LAG in der Öffentlichkeit, praktiziert Kooperationen mit anderen LEADER-Regionen, berät und beschließt über Projektauswahlkriterien und über alle Förderprojekte. Die LAG benennt zudem thematische Facharbeitskreise (Kompetenzgruppen) und löst diese wieder auf. Mitglieder können nur natürliche Personen sein, nicht also Organisationen, die nach ihrer Bestimmung Vertreter entsenden. Frauen sind mit mindestens einem Drittel vertreten.

Der geschäftsführende Vorstand führt die Vereinsgeschäfte. Er schlägt die LAG-Mitglieder vor, wählt das LEADER-Regionalmanagement aus und hat die Aufsicht über die Geschäftsstelle. Für die Koordinierungsstelle der LAG wird ein Regionalmanagement mit 1,5 Arbeitsstellen eingerichtet. Die Stellen werden ausgeschrieben.

Projektphase in 2021

Bis dies alles steht, wird wohl wieder Neujahr gefeiert werden. Im ersten Jahr als Leader-Region gehe es darum sich in den neuen Gremien zu finden. „Ab Mitte 2023 kann es dann mit den ersten Projekten losgehen“, sagt Louisa Funke. In Lennestadt und Kirchhundem ist man erst einmal froh, dass die Anerkennung als „Leader-Region“ geklappt hat. „Die Arbeit hat sich gelohnt,“ so CDU-Fraktionschef Michael Färber. Auch, wenn es mit den konkreten Förderprojekten noch weit hin ist, denkt Färber an den Ausbau des Radwegenetzes. So würden die Radwege in Richtung Hilchenbach in Brachthausen und Silberg enden. „Vielleicht gelingt es über LEADER, den Radwegeausbau zu forcieren.“

