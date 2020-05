Kirchhundem: Einbrecher fliehen mit gestohlenem Auto

Kirchhundem. Bei einem Einbruch in Kirchhundem haben Unbekannte unter anderem ein Auto gestohlen. Sie nutzten das Fahrzeug offenbar zur Flucht vom Tatort.

Ein Auto und einen Fernseher haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche in Kirchhundem gestohlen. Nach Polizeiangaben drangen sie in der Zeit von Sonntag, 3. Mai, 0 Uhr bis Montag, 11. Mai, 11 Uhr in ein Einfamilienhaus in der „Lehmkuhle“ eingedrungen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Küche. Im Anschluss öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen. Sie nahmen ein Fernsehgerät mit. Sie verließen den Tatort mit dem Auto der Bewohner, das in der Garage stand. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Seat Mii mit Olper Kennzeichen.

Ob weitere Wertsachen entwendet wurden, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. An dem Fenster entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.