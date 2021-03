In einem Hotel in Kirchhundem-Schwartmecke haben Einbrecher großen Schaden angerichtet.

Einbruch Kirchhundem: Einbrecher wüten in Hotel in Schwartmecke

Kirchhundem. Über ein eingeschlagenes Fenster sind Einbrecher in ein Hotel in Kirchhundem-Schwartmecke eingedrungen. Sie richteten großen Schaden an.

Unbekannte Einbrecher haben vergangene Woche in einem Hotel in Schwartmecke gewütet. Wie die Polizei Olpe berichtet, schlugen die Täter zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Samstag, 14.30 Uhr, ein Fenster ein, um in das Gebäude einzudringen. Im Hotel warfen sie Gegenstände um und beschädigten diese. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.