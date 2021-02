Kirchhundem: Feuer in Papierfabrik – Maschine fängt Flammen

Feuerwehreinsatz in der Papierfabrik Gebr. Grünewald in Hofolpe: An einer Maschine war ein Brand ausgebrochen.

Hofolpe. In der Papierfabrik Gebr. Grünewald in Kirchhundem-Hofolpe ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Glimpflich ist ein Brand in der Papierfabrik Gebrüder Grünewald in Hofolpe am Mittwochmittag zu Ende gegangen. Aus noch ungeklärter Ursache brach gegen 12.30 Uhr an einer Papiermaschine ein Feuer aus, berichtete Feuerwehrsprecher Thomas Beckmann. Über die automatische Brandmeldeanlage wurden sofort Feuerwehr-Einheiten aus Kirchhundem und Hofolpe alarmiert.

Feuerwehreinsatz in der Papierfabrik Gebr. Grünewald in Hofolpe: An einer Maschine war ein Brand ausgebrochen. Foto: Volker Eberts / WP

Nachdem Rauch aus dem Gebäude austrat, erhöhte der in der Nachbarschaft wohnende Gemeindebrandinspektor Klaus Happe die Alarmstufe. Daraufhin wurden weitere Einheiten herbeigerufen, die aber nicht mehr eingreifen mussten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Alle Mitarbeitern konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Nach dem Löscheinsatz lüftete die Feuerwehr das Gebäude.

Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Im Einsatz waren neben 60 Feuerwehrleuten auch das DRK und der Rettungsdienst.

