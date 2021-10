Kirchhundem: Finanzielle Lage bleibt auch in 2022 angespannt

Kirchhundem. Als erste Kommune im Kreis hat Kirchhundem die Finanzzahlen für 2022 auf den Tisch gelegt - Sparen bleibt eine Pflichtaufgabe.

Als erste Kommune im Kreis Olpe ließ sich am Donnerstag die Waldgemeinde Kirchhundem in die Karten gucken, wie die Finanzlage im kommenden Jahr aussehen wird. Und hier redete Kämmerin Saskia Zschegel nicht um den heißen Brei herum. „Die Gemeinde befindet sich weiterhin in einer schwierigen finanziellen Lage“, fasste sie den Haushaltsplanentwurf 2022 zusammen, und ist wie viele kleine Gemeinden bei Erträgen wie Ausgaben weitgehend fremd gesteuert, also von externen Entwicklungen abhängig.

+++ Lesen Sie auch: Unfall mit Schulbus - Kinder kommen mit Schrecken davon +++

In Zahlen: Im Ergebnisplan steht unterm Strich ein Minus von 1,883 Millionen Euro, das noch einmal aus der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann. Dadurch gilt der Haushalt als fiktiv ausgeglichen. Wird diese Entwicklung nicht gestoppt, muss die Gemeinde bald an die allgemeine Rücklage, also an das Tafelsilber. Immerhin: Die allgemeine Schwarzseherei aller Kommunen für das Jahr 2021 war überzogen. Stand jetzt wird die Gemeinde am 31. Dezember ein Minus von 817.000 Euro in der Kasse haben, eine Million Euro weniger als prognostiziert. Der Grund dafür sind vor allem Mehreinnahmen an Gewerbesteuern.

Persönliche Erklärung

Ungewöhnlich: Saskia Zschegel begann ihre Haushaltseinbringung mit einer persönlichen Erklärung. Zur Erinnerung: 2018, als das Tuch zwischen der CDU-Fraktion und Bürgermeister Reinéry schon weitgehend zerschnitten war, war die Haushaltseinbringung in der Sitzung abgesetzt worden. „Als ich 2018 meine erste Haushaltsrede halten wollte, dachte ich, dass es meine Letzte sein wird. Damals habe ich nicht damit gerechnet, dass ich heute immer noch an gleicher Stelle stehen würde“, so Zschegel. Sie dankte dem Rat und besonders Bürgermeister Jarosz für das Vertrauen. Ein Statement, dass das neue Selbstbewusstsein der Kirchhundemer Verwaltung unterstreicht.

7,9 Millionen Euro Gewerbesteuer

Im neuen Jahr rechnet die Gemeinde konservativ mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 7,9 Millionen Euro, das sind 600.000 Euro weniger als die prognostizierten Einnahmen in diesem Jahr. Sollte es wieder mehr werden wie in diesem Jahr, hat das Rathaus nichts dagegen, denn „insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens besteht seit Jahren ein Sanierungs- und Unterhaltsstau, der zu einem stetigen Substanzverlust des gemeindlichen Vermögens führt“, so die Kämmerin. 450.000 Euro Investitionen für alle Gemeindestraßen klingen wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Bürger können sich deshalb darauf freuen oder davor bangen, dass es vermehrt zu teuren Straßenausbaumaßnahmen kommen wird – wahrscheinlich mit Bürgerbeteiligung, weil viele Straßen nicht mehr zu sanieren seien, so Zschegel. 400.000 Euro will die Gemeinde in die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude investieren. Zukunftsweisend sind Finanzierungsansätze für ein Klimaschutzkonzept, für Städtebauförderung und die Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen.

+++ Auch interessant: Corona: Das kosten bald die Schnelltests im Kreis Olpe ++++

Die Investitionen von 4,7 Millionen Euro sind für Straßenbaumaßnahmen, für die Feuerwehr, für den Erwerb von Grundstücken bzw. die Entwicklung von Wohnbauflächen vorgesehen. Über die genaue Liste entscheidet der Rat traditionell einzeln in den Haushaltsberatungen.

Kreisumlage: Erhöhung erwartet

Bei der Prognose für die Kreisumlage, die die Gemeinde ins Kreishaus überweisen muss, hat Saskia Zschegel eine klare Vorstellung: „Nachdem der Kreis Olpe im letzten Jahr die Gesamtzahllast der Städte und Gemeinden auf das Niveau des Vorjahres gedeckelt hat (auf 9,16 Millionen Euro für Kirchhundem, die Red.), ist davon auszugehen, dass die Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren erneut stark durch die zu zahlende Kreis- und Jugendamtsumlage belastet werden.“ Sollte sie mit ihren Zahlen einigermaßen richtig liegen, müsste die Gemeinde 9,6 Millionen Euro an den Kreis transferieren, mehr als die gesamten Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe