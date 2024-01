Kirchhundem: Führerschein in der Silvesternacht abgegeben

Kirchhundem Bei einer Verkehrskontrolle rochen Polizisten Alkohol im Atem des 24-jährigen Fahrers. Für ihn begann das Jahr mit einer Blutprobe.

Beamte der Polizeiwache Lennestadt überprüften in der Silvesternacht kurz nach 2 Uhr einen 24-jährigen Autofahrer, der auf der Albaumer Straße in Kirchhundem unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht, sodass dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

