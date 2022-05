Kirchhundem: Fünf weitere Mega-Windräder geplant

Kirchhundem/Brachthausen. Das Unternehmen Volkswind GmbH will zwischen Brachthausen und Heinsberg fünf große Windräder bauen. Der Bauantrag ist schon gestellt.

Eine Überraschung ist es nicht. Mit dem Rückenwind aus Berlin und Düsseldorf für den Ausbau der Windkraft rücken großflächige und höher gelegene Waldgebiete immer mehr in den Fokus der Windkraftunternehmen. In der Gemeinde Kirchhundem ist das aktuell der Bereich zwischen Brachthausen und Heinsberg. Dort will das norddeutsche Windkraftunternehmen Volkswind GmbH fünf 244 Meter hohe Windenergieanlagen bauen. Ein entsprechender Genehmigungsantrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz liegt beim Kreis vor.

Das 1993 gegründete Unternehmen mit Sitz in Ganderkesee im Kreis Oldenburg zählt sich selbst zu den Pionieren unter den deutschen Windenergie-Erzeugern. 2015 wurde Volkswind vom Schweizer Energieversorger Axpo übernommen. Volkswind betreibt nach eigenen Angaben gut ein Dutzend Windparks in Deutschland, übernimmt für Partner den gesamten Entwicklungsprozess von Windenergieanlagen von der Planung bis zum Betrieb. Die fünf Anlagen vom Typ Vestas V 150 sollen eine Nennleistung von je 6.000 Kilowatt, eine Nabenhöhe von 169 Meter und einen Rotordurchmesser von 150 Meter haben.

Gemeinderat muss nicken

Bis sich auf dem Höhenzug Windräder drehen, wird noch viel Wind durch die Wälder wehen. Der Gemeinderat wird sein so genanntes Einvernehmen zu dem Vorhaben aller Voraussicht nach versagen, weil sich die Pläne nicht mit den Interessen der Gemeinde decken. Außerdem soll der Kreis als Genehmigungsbehörde den Genehmigungsantrag für das Windkraftprojekt für zunächst ein Jahr auf Eis legen, weil die Gemeinde Ende Dezember die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans beschlossen hat. Darin hat die Gemeinde Vorrangzonen für Windenergieanlagen festgelegt. Die von der Volkswind GmbH ausgeguckten Standorte liegen nicht in einer dieser Vorrangzonen.

Dass Windkraftunternehmen gemeindliche Interessen ignorieren und Genehmigungsanträge stellen, ist die Folge der unklaren Rechtslage. Die Liste der offenen Fragen ist lang. Zum Beispiel auch, wann die neuen Windvorrangzonen Rechtskraft bekommen. „Das könnte sich mit dem Antrag von Volkswind überschneiden“, sagt Gregor Becker, Fachdienstleiter Umwelt im Kreishaus. Zudem weiß niemand, welche neuen Vorgaben von Land und Bund demnächst kommen werden. Bisher gibt es nur Absichtserklärungen, zum Beispiel im „Osterpaket“ des Bundeswirtschaftsministers. Was daraus werden wird, „das ist alles ein Blick in die Glaskugel“, so Gregor Becker.

Verwaltung will Gas geben

Die Gemeindeverwaltung kommt in ihrer Vorlage an den Rat zu dem Schluss, dass die Verwirklichung des Teilflächennutzungsplans schwierig bleibe und erhebliche rechtliche Risiken berge. Sie fordert die Planungsaktivitäten zu forcieren. Denn je früher die neuen Vorranggebiete rechtssicher sind, desto größer ist die Chance der Gemeinde, bei der Windkraftplanung selbst mitbestimmen zu können.

