Kirchhundem: Gerhard Stamm macht „Sonder-Ehrung“ nötig

Kirchhundem. Der UK-Ratsvertreter hat schon Ehrenplakette, -becher und -ring. Daher musste die Gemeinde sich nach sechs Wahlperioden etwas einfallen lassen.

Zunächst war Geduld gefragt für die Männer, die am Donnerstag im Rahmen der Gemeinderatssitzung hohe Ehren erfuhren. Denn die Gemeinde Kirchhundem hatte die Ehrung ans Ende der Tagesordnung der letzten Ratssitzung des Jahres gelegt, und nach vorweggenommenem nichtöffentlichem Teil und einer langen Agenda, unter anderem mit der Einbringung des Haushalts, dauerte es bis 20 Uhr, bis Bürgermeister Björn Jarosz feierlich wurde.

Nacheinander wurden Ehrenplaketten, Ehrenbecher und Ehrenringe vergeben – und am Ende gab es gar einen Preis, den es in den Statuten der Gemeinde gar nicht gibt. Dabei wurden auch die Ehrungen nachgeholt, die in den vergangenen beiden Jahren angesichts der Corona-Pandemie ausgelassen worden waren.

Erinnerung an zwei Verstorbene

Doch zunächst wurde es ernst – Jarosz erinnerte an zwei Ratsmitglieder, die in der laufenden Wahlperiode verstorben sind: Rolf Amzehnhoff, der ab 1999 bis zu seinem Tod 2019 für die CDU dem Rat der Gemeinde angehört hatte und der den silbernen Ehrenbecher erhalten hätte, sowie Frank von Schledorn, der von 2015 bis zu seinem Tod 2020 Ratsmitglied war.

Nach einer Schweigeminute leitete Bürgermeister Jarosz zu einer langen Reihe von Laudationen ein, beginnend mit der Übergabe eines Präsentkorbs. Einen solchen Korb gibt es für Ratsmitglieder, die weniger als zwei Wahlperioden dem Rat angehört haben und daher nicht von der Ehrenordnung der Gemeinde erfasst werden. Michael Cordes (SPD) nahm den Korb persönlich entgegen; Marianne Rockemann (Grüne), Renate Kraume (SPD) und Paul Kleffmann (CDU) ließen sich entschuldigen.

Bronzene Ehrenplaketten, großformatigen Auszeichnungen, die das Wappen der Gemeinde zeigen, gab es in zwei Staffeln. Zum einen überreichte Jarosz diese erste Stufe der gemeindlichen Ehrenzeichen an die ausgeschiedenen Ratsmitglieder und Ehrenbeamte, die mindestens zwei Wahlperioden tätig waren. Manfred Behle (SPD), Karl-Heinrich Kaiser (CDU) und Horst-Dieter Nathe (CDU) nahmen die Auszeichnungen persönlich entgegen, Wolfgang Greiten (UK) und Matthias Wrede (CDU) werden das Ehrenzeichen später erhalten. Unter den amtierenden Ratsmitgliedern wurden Christoph Henrichs (UK), Manfred Stupperich (CDU) und Dr. Joachim Roloff (UK) mit der Ehrenplakette ausgezeichnet; Anne Szymczak (Grüne) hatte sich entschuldigt.

Ein Becher bleibt im Rathaus

Wer mindestens vier Wahlperioden im Rat oder als Ehrenbeamter tätig war, dem steht der Silberne Ehrenbecher der Gemeinde zu. Ihn erhielt Albrecht Sandholz aus der CDU-Fraktion; sein Kollege Karl-Josef Cordes ließ sich von Bürgermeister Jarosz zwar beglückwünschen und nahm die Dankesworte entgegen, weigerte sich aber, den eigens gravierten Becher anzunehmen: Den solle die Gemeinde beispielsweise für die Ukraine-Hilfe verkaufen, er werde ihn nicht mit nach Hause nehmen.

Die höchste Ehrung der Gemeinde Kirchhundem ist der Goldene Ehrenring: Er wurde zweifach vergeben. Zum einen nahm Alfred Bierhoff ein Exemplar des Schmuckstücks entgegen, der seit 1992 im Rat sitzt, zunächst für die SPD und seit 2011 für die CDU, zum anderen wurde Alfons Tillmann damit ausgezeichnet, der zum einen von 1994 bis 2020 fünf vollendete Wahlperioden hinter sich gebracht hat und zum anderen 26 Jahre lang als Ortsvorsteher von Welschen Ennest Ehrenbeamter der Gemeinde war.

Und dann gab es noch eine Ehrung, die es eigentlich nicht gibt. Denn Gerhard Stamm von der UK-Fraktion hat schon alle Ehrenzeichen, die die Gemeinde zu vergeben hat, in der Vitrine stehen. Da er aber seit 1989 dem Rat angehört, hat er den Rekord aufgestellt, mehr als sechs vollendete Wahlperioden abgeschlossen zu haben. Die Gemeinde hatte daher einen besonders großen Präsentkorb für Gerhard Stamm gepackt und ihm am Ende des Ehrungsmarathons überreicht, bevor sich Ratsmitglieder und Geehrte in der Mensa der Sekundarschule bei einer heißen Suppe und kühlen Getränken noch eine Zeitlang in gemütlicher Runde zusammensetzten, um die letzte Ratssitzung des Jahres ausklingen zu lassen.

