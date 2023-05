Kirchhundem: Gestürzter E-Mobilfahrer aus Waldstück gerettet

Hofolpe. Ein 75-jähriger E-Mobil-Fahrer stürzt auf einem Waldweg bei Hofolpe und ruft verzweifelt um Hilfe.

Mit dem Schrecken davon kam ein gehbehinderter Senior, der am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück bei Hofolpe in eine Notlage gekommen war. Nach Aussage der Polizei war der 75-Jährige mit seinem Elektro-Fahrstuhl (E-Mobil) auf einem Waldweg auf die Seite gestürzt. Um 17.05 Uhr habe ein Fußgänger dann Hilferufe aus dem Wald gehört und die Polizei alarmiert, teilte die Pressestelle der Polizei mit. Eine Streifenwagenbesatzung fand den Mann kurze Zeit später in seiner misslichen Lage und verständigte einen Rettungswagen.

Die Sanitäter brachten den Mann, der in einem Seniorenheim lebt, zur Untersuchung ins Krankenhaus. Über den Gesundheitszustand des Mannes machte die Polizei keine Angaben.

