Kirchhundem: Großeinsatz - Dachstuhl brennt komplett aus

Großeinsatz für die Feuerwehr in Oberhundem. Der Dachstuhl eines Fachwerkhauses in stand am frühen Freitagmorgen in Flammen und brannte komplett aus. Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden.

Am Donnerstag traf sich die Feuerwehr Kirchhundem noch zur Einweihung des Feuerwehrgerätehauses in Heinsberg. Am frühen Freitagmorgen war dann nicht mehr Feierstimmung, sondern echter Brandeinsatz gefragt. Gegen 4.50 Uhr alarmierte die Einsatzleitstelle die Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem über einen brennenden Dachstuhl in Oberhundem. Der Rauch, der sich schnell über dem Ort ausbreitete, war schon von weitem zu sehen.

Fast 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, der Dachstuhl des Hauses war nicht mehr zu retten. Foto: Volker Eberts

Als die örtliche Löschgruppe an der Einsatzstelle am Kalberweg eintraf, war schnell klar, dass der Dachstuhl nicht zu retten sein wird. Da sich das Fachwerkhaus unmittelbar neben einer großen Schreinerei und einem neueren Wohnhaus befindet, wurden sehr schnell Feuerwehrkräfte aus der Gemeinde und auch Lennestadt nachalarmiert. „Ziel war es, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude zu verhindern“, so Feuerwehrsprecher Marco Hatzfeld. Vom etwa 150 Meter entfernten Hundembach sowie aus dem Wasserleitungssystem wurde die Wasserversorgung aufgebaut. Von der Drehleiter aus gelang es der Kirchhundemer Feuerwehr, die Flammen in Schach zu halten. Auch konnte das Dachgeschoss des Hauses unter dem Dachstuhl gerettet werden.

Gegen 6 Uhr meldete die Einsatzleitung „Feuer aus“, nur noch kleinere Nachlöscharbeiten waren nötig, um ein weiteres Aufflammen des Feuers zu verhindern. Atemschutzträger warteten darauf, in das Gebäude einzudringen. Insgesamt 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK, Polizei und Ordnungsamt waren vor Ort. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Ebenso die Höhe des Schadens, doch dieser dürfte relativ groß sein.

