Kirchhundem: Grundschule „Am Kreuzberg“ sahnt in Berlin ab

Der Publikumspreis der Stiftung Bildung in Berlin geht an die Kirchhundemer Grundschule Am Kreuzberg. Das Foto zeigt Yasmine Setzer (stv. Schulleitung), Edith Wagener (Schulleiterin), Tatjana Vente (1. Vorsitzende des Fördervereins) und Katja Hintze (Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung) bei der Preisübergabe (von links).

Kirchhundem. Die Grundschule Kirchhundem wurde in Berlin von der Stiftung Bildung ausgezeichnet. Besonders ein Projekt der Schule überzeugte.

Die Freude und Überraschung war und ist riesengroß. Die Kirchhundemer Grundschule Am Kreuzberg ist mit dem Publikumspreis der Stiftung Bildung ausgezeichnet worden. Für die Übergabe des Preises hatten sich das Schulleitungsteam, bestehend aus Rektorin Edith Wagener und ihrer Stellvertreterin Yasmine Setzer, zusammen mit Tatjana Vente, Vorsitzende des Fördervereins der Schule, auf den Weg in die Bundeshauptstadt gemacht, wo im Palais am Festungsgraben die offizielle Preisverleihung stattfand.

+++ Lesen Sie auch: CDU im Kreis will sicherere Corona-Tests für Kinder +++

Um die Förderpreise der Stiftung Bildung unter dem Titel „Verein(t) für gute Kita und Schule“ hatten sich 75 Projekte aus ganz Deutschland beworben. Nach dem Vorentscheid auf Landesebene war für das Land Nordrhein-Westfalen die Grundschule Kirchhundem mit zwei weiteren NRW-Projekten in das Rennen um die begehrten Preise und das damit verbundene Preisgeld gegangen.

Spannend bis zum Schluss

Die Aufregung stieg, als die Förderpreise der Jury zu Beginn an drei andere Projekte vergeben wurden. Laudatorin für den Publikumspreis war Gabriela „Brie“ Grobarcikova, die sich seit Jahren für Bildungsgerechtigkeit und gute, nachhaltige Bildung in Schulen einsetzt. Sie machte es spannend. Mit großer Begeisterung stellte sie zunächst das Siegerprojekt für den Publikumspreis vor. Besonders die aktive Beteiligung der Kinder an der Idee, der Entstehung und der Umsetzung des Projektes betonte sie. Und schließlich war es dann soweit: Das Waldklassenzimmer der Grundschule Am Kreuzberg wurde zum Sieger ausgerufen und mit 3000 Euro Siegprämie belohnt.

Das vorab gedrehte Jubelvideo der gesamten Schule zeigte die Freude aller Beteiligten über die großartige Anerkennung für das Engagement aller Akteurinnen und Akteure an der Grundschule Am Kreuzberg sogar in der Bundeshauptstadt Berlin. Das Preisgeld wird in weitere Ideen der Schülerinnen und Schüler für ihre Schule investiert.

+++ Auch interessant: Im Impfzentrum Attendorn ist jetzt Boostern auch ohne Anmeldung möglich +++

Mit den Förderpreisen „Verein(t) für gute Kita und Schule“ werden seit 2014 bundesweit erfolgreiche Projekte von Kita- und Schulfördervereinen gemeinsam mit dem Programm „Menschen stärken Menschen“ prämiert, das durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Ziel der Förderpreise ist, in Kitas und Schulen wirksame Projekte zu entdecken, zu fördern und zu verbreiten. „Spicken und Nachahmen sind ausdrücklich erwünscht“, so der Wunsch der Stiftung Bildung. Mit dem Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ wird das große Engagement in den Schulen gewürdigt.

Das Waldklassenzimmer Am Kreuzberg in Kirchhundem, unweit der Kreuzbergkapelle, war Ende Juni 2019 offiziell eröffnet worden. Die Idee entstand in der Waldwoche der Grundschule in 2018.

Wunderbarer Raum zum Lernen

„Kinder müssen raus. Der Wald ist ein wunderbarer Raum, um Kreativität zuzulassen, aber auch ein Ort, um Stille zu erfahren“, sagte Edith Wagener, Leiterin der Grundschule, damals zur Eröffnung. Vor der ersten Waldwoche sei man noch skeptisch gewesen. Doch danach sei klar gewesen: „Unsere Kinder lieben Spinnen und Kellerasseln und sind die besten Budenbauer.“ Den idyllischen Platz stellte damals Dieter Mennekes zur Verfügung. Mit viel Eigenleistung wurden unter anderem fünf Meter lange Sitzbänke aus Holz und Tische aus Gabionen und einer wetterfesten Platte gebaut.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe