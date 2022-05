Kirchhundem: Hälfte aller Baugrundstücke wird gestrichen

Blick auf Kirchhundem. In dem Ort gibt es nur noch 20 Bauplätze in Privatbesitz.

Kirchhundem. Die Gemeinde will die erste Runde der Rücknahme von Wohnbauflächen jetzt durchziehen. In einigen Orten ist und wird es sehr dünn.

Keine Frage, die Waldgemeinde hat ihre Hausaufgaben gemacht - die Dörfertour der Gemeindeverwaltung im vergangenen Herbst hat sich ausgezahlt. In insgesamt zwölf Bürgerversammlungen hatte die Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort vorgestellt und erklärt, welche unbebauten Baugrundstücke künftig nicht mehr für neue Häuser zur Verfügung stellen sollten. Der Widerstand aus der Bürgerschaft war eher verhalten, sodass die Gemeinde dem Fachausschuss am Mittwoch, 18. Mai, satte 28,88 Hektar präsentieren kann, die als Wohnbauflächen aus dem Flächennutzungsplan herausfallen sollen. Das wären 47 Prozent der 61 Hektar, die die Gemeinde laut Bezirksregierung in den letzten Jahrzehnten zu viel ausgewiesen hatte und würde den „Druck“ durch die Regionalplanung merklich reduzieren.

Völlig kritiklos ging das große Streichkonzert allerdings nicht über die Bühne. Nicht nur in den Versammlungen, sondern auch danach gab es einige Änderungswünsche aus der Bürgerschaft. Die Anregungen zu einzelnen Flächen wurden seitens der Verwaltung noch einmal näher hinsichtlich einer möglichen Erschließung und hinsichtlich des Naturschutzes überprüft.

Quintessenz: „Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bis auf jeweils eine Fläche in Rahrbach und Würdinghausen die Zusammenstellung aller Rücknahmeflächen nach der Durchführung der Bürgerversammlungen unverändert bleibt“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage an den Rat.

In Rahrbach wurde die beabsichtigte Streichung von 2,7 Hektar Wohnbaufläche im Anschluss an die Bebauung in Richtung Kruberg zurückgenommen, und auch in Würdinghausen war ein Protest aus der Bürgerschaft gegen die Rücknahme von 2,4 Hektar erfolgreich, weil damit die einzige attraktive Wohnlage mit Südausrichtung gestrichen würde. Aus diesem Grund lenkte die Gemeinde trotz schwieriger Erschließungssituation ein.

Trotz des Rückbaus können sich viele Orte über zu wenige Bauplätze nicht beklagen. Eher über die Tatsache, dass diese im Privatbesitz sind und dem freien Markt absehbar nicht zur Verfügung stehen. Insgesamt hat die Gemeinde 228 Bauplätze ausgemacht, die sofort bebaut werden könnten.

Allerdings entspricht die Verteilung in keiner Weise der Größe der einzelnen Orte. Besonders eng ist es im Zantralort Kirchhundem (knapp 2000 Einwohner), wo nur noch 20 Bauplätze zur Verfügung stehen, gerade mal drei mehr als im kleinen Ort Rinsecke (237 Einwohner) und sieben mehr als in Varste (143). Das heißt: die Gemeinde muss hier was tun und will es auch. „Wir müssen neue Bauflächen entwickeln. Für Kirchhundem haben deshalb das Werloh im Blick“, so Bürgermeister Björn Jarosz. Klar ist aber auch, dass die hemmungslose Ausweisung von Bauflächen oder ganzer Baugebiete wie früher vorbei ist.

Handlungsempfehlungen

Die Gemeinde Kirchhundem schlägt dem Ausschuss für Bauen, Umwelt und Gemeindeentwicklung analog zu den Vorgaben der Bezirksregierung folgende Handlungsempfehlungen vor:

Zunächst sollen die rechtskräftigen Bebauungspläne ausgeschöpft werden, potenzielle Bauherren sollen ihr Interesse frühzeitig bekunden. Gemeindeeigene Flächen, die sich für eine Wohnbebauung eignen, sind auf ihre wirtschaftliche und erschließungstechnische Machbarkeit zu überprüfen.

Um die Ausuferung einzudämmen, soll der Fokus auf die Innenentwicklung gelegt werden, also auf Brachflächen und Baulücken sowie Aufstockungen oder Anbauten an bestehende Gebäude. Und letztlich soll die Gemeinde Anträge auf einzelne Bauvorhaben künftig ablehnen, für die Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen oder den Flächennutzungsplan aufwendig geändert werden müssen. Bürgermeister Jarosz: „Im Kern geht es darum, sogenannte Briefmarkenplanungen zu verhindern.“

Der Ausschuss tagt am kommenden Mittwoch, 18. Mai, ab 17.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule.

