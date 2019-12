Kirchhundem: Heftiger Schlagabtausch im Gemeinderat

Kirchhundem. Die Haushaltsdebatte in Kirchhundem machte am Donnerstag einmal die tiefen Risse in der Gemeindepolitik deutlich.

Keiner weiß, was Kirchhundems Bürgermeister Andreas Reinéry in der Ratssitzung am Donnerstag wirklich dachte. Äußerlich wirkte er gelassen und hatte sicher damit gerechnet, dass es in der Haushaltssitzung zu einem Nachhall ob der politischen Geschehnisse im ablaufenden Jahr kommen würde. Das zerrüttete Verhältnis zwischen dem Verwaltungschef auf der einen, CDU und UK-Fraktionen auf der anderen Seite, die Auseinandersetzung um den Heinsberger Recess und die zum Teil heftigen Vorwürfe aus dem Rathaus an den Rat und umgekehrt sorgten für reichlich Sprengstoff.

Die Kritik von Michael Färber fiel noch recht harmlos aus. Der CDU-Fraktionschef fasste das Miteinander von Rat und Bürgermeister in einem, allerdings vielsagenden Satz zusammen: „Wir wollen, aber können Sie, Herr Bürgermeister, nicht verstehen. Sie, Herr Bürgermeister, können, wollen uns aber nicht verstehen.“

UK-Fraktionsführer Christoph Henrichs wurde deutlicher, ohne den Bürgermeister direkt beim Namen zu nennen. „Die Arbeit im Rat kann zusammen mit der Verwaltung fruchtbar und gut sein – wenn es einen ehrlichen Chef der Verwaltung und des Rates gibt, einen Bürgermeister, der ehrlich mit seinen Ratsmitgliedern umgeht, der loyal zu seinen Bediensteten steht, mit dem man unter vier Augen ein Gespräch führen kann, der seine Ratsmitglieder nicht in den Medien diffamiert, der nicht von „Falsch-Szenerie, von Unredlichkeit, Unehrlichkeit, von Fake und Populismus, von schlechter Reputation der Gemeinde redet – und sein eigenes Handeln dabei vollkommen außer Acht lässt.“

Zuvor hatte Henrichs das Vorgehen der UK im Zusammenhang mit der Schenkung der früheren Heinsberger Viehtrift an den Heinsberger Reccess-Verein verteidigt. Die gewählten Ratsvertreter seien dem Wohl der Gemeinde verpflichtet. „Wir müssen darauf achten, dass kein Gemeindeeigentum verschwendet oder sogar verschenkt wird.“

Und wenn dies geschehe, auch durch den Bürgermeister, „haben wir die Pflicht, dagegen zu protestieren, dies öffentlich zu machen und wenn es sein muss auch dagegen Anklage zu erheben. Wir leben nämlich nicht in einem korrupten Staat oder im kölschen Klüngel oder irgendwo im Bergischen.“ Als Ratsvertreter müsse man den Finger in die Wunde legen.

Renate Kraume, Chefin der SPD-Fraktion, sieht die Vorgänge eher pragmatisch. „Ca. 20.000 Euro wurden verschleudert, um dem Bürgermeister fehlerhaftes Verhalten bei der Rückübertragung der Viehtrift nachzuweisen. Obwohl eine renommierte Anwaltskanzlei keine Pflichtverletzung des BM sah, wollten CDU und UK mit Verbissenheit ihre Meinung durchsetzen, koste es, was es wolle.“

Anne Szymczak von den Grünen/Bündnis 90, sieht es ähnlich. Die 20.000 Euro, die die Beauftragung eines zusätzlichen Anwalts durch die UK und CDU gekostet hat, um ein erstes Rechtsgutachten zu überprüfen, hätten besser in andere Bereiche investiert werden sollen.