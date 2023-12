Kirchhundem: Heiligabend-Kneipe gegen den Weihnachts-Blues

Silberg Heiligabend öffnet die Kneipe „Grube“ auf dem Gelände des Schrabben Hofs in Silberg. Alle sind willkommen, solange das Bier reicht.

Für viele ist Weihnachten und besonders Heiligabend „der“ Tag der Familie im Jahresverlauf. Doch es gibt auch Menschen, die keine Familie mehr haben und einsam sind. Dann sind da noch die, denen das ganze Weihnachts-Drumherum daheim auf den Keks geht und die trotzdem diesen besonderen Abend nicht allein verbringen wollen, aber entspannt und ungezwungen ohne Dresscode, Terminplan und Verpflichtungen. Für die ist die „Grube“, die urige Kneipe auf dem Gelände des Schrabben Hofs in Silberg, am 24. Dezember genau der richtige Ort. Ab 20 Uhr ist hier jeder, der will, herzlich willkommen – solange das Bier reicht.

„Keine Ahnung, wie viele kommen werden, es könnte schon voll werden“, zuckt Ulrike Wesely, die Programm-Managerin des Schrabben Hofs, die Schultern. 50 bis 60 Leute kriege man aber locker unter. Und jeder Biertrinker mit Tresenerfahrung weiß, dass es in einer Kneipe umso gemütlicher ist, je voller sie ist.

Das Ganze würde und könnte nicht stattfinden, wenn nicht einer die Idee und den Hut auf hätte. Dies ist Daniel Stötzer vom Service-Team der „Grube“, wie die Kneipe im Erdgeschoss des Tennengebäudes heißt. Ursprünglich hatte hier der Silberger Bobby-Car-Club sein Hauptquartier. Mit der Übernahme des gesamten Schrabben Hofs durch den Verein „Musik und Theater“ (MuT) Sauerland zu Beginn dieses Jahres ging auch die Kneipe in den Besitz der Silberger Theater- und Kulturmacher über und wird von diesen nun ehrenamtlich betrieben. „Die ,Grube‘ ist sicherlich keine Einnahme-Bombe, aber sie hat sich zu einem sozialen Treffpunkt entwickelt“, so Wesely. Und das nicht nur für die „Pilstrinker“ im Silberger Kirchspiel, sondern auch für Handwerker oder Gäste aus der weiteren Umgebung, sogar aus dem Siegerland. Wer hier seine Privatfeier veranstalten möchte, kann die „Grube“ übrigens samt Inventar anmieten.

Zweimal die Woche, immer donnerstags und freitags ab 18 Uhr, öffnet die „Grube“ ihre Pforte. Meistens steht Daniel Stötzer dann hinterm Tresen der „Ehrenamtskneipe“ und bewirtet die Gäste. Dies macht dem Mittdreißiger so viel Spaß, dass er die Lust und die Idee bekam, die Kneipe auch an Heiligabend zu öffnen. Seine Freundin Lena Schuppert musste er nicht lange überreden und vier weitere Leute aus dem „Grube“-Team sagten ebenfalls zu, für den Service zu sorgen.

Nun, wer Ulrike Wesely kennt, der würde sich nicht wundern, wenn sie für die Heiligabend-Kneipe noch ein humor-gewürztes Weihnachtsprogramm aus dem Hut zaubern würde. „Nee, nee“, sagt sie, „diesmal nicht!“ Ein bisschen Weihnachtsdeko ja, aber mehr nicht, das reicht in der urigen, mit viel Holz ausgestatteten Wirtsstube, in der alte Fotos an die frühere Silberger Bergbauzeit erinnern. Damals, da wäre so eine herrliche, warme Wirtschaft für die Kumpel unter Tage sicherlich das schönste Weihnachtsgeschenk geben.

Neben Bier vom Fass und den üblichen Getränken bietet die „Grube-Küche“ am Heiligabend einen echten „Klassiker“: Bockwurst mit selbstgemachtem Kartoffelsalat, das Gericht, das in vielen Familien an Heiligabend auf den Tisch kommt.

Los geht es am Sonntag, 24. Dezember, um 20 Uhr. So haben auch diejenigen, die erst mit der Familie feiern oder einen Gottesdienst besuchen wollen, anschließend noch Gelegenheit, nach Silberg zu kommen und mit anderen bzw. Gleichgesinnten eine „Kneipen-Weihnacht“ zu feiern. Eingeladen sind alle, die Lust haben, ungezwungene fröhliche Weihnachten zu feiern, egal ob Single, Pärchen oder Senioren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

