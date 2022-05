Kirchhundem: Junge Frau überschlägt sich mit ihrem Auto

Kirchhundem. Aus noch ungeklärter Ursache verliert eine junge Fahrerin auf der L 553 bei Kirchhundem-Selbecke die Kontrolle über ihren Pkw.

Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Lennestadt ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L 553 bei Kirchhundem-Selbecke verletzt worden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei vor Ort erklärte, war die junge Frau in einem VW-Lupo von Oberhundem in Richtung Würdinghausen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort fuhr sie eine Böschung hinauf und überschlug sich dort mit dem Auto. Am Ende kam der stark beschädigte Wagen wieder auf den Rädern halb auf der Straße zum Stehen. An ihm entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung.

