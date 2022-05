Kirchhundem: Keine Chance für neue Windrad-Anträge

Ein Windrad in der Windvorrangzone bei Rahrbach. Solange die neuen Windvorranggebiete nicht rechtskräftig sind, weist die Gemeinde alle weiteren Bauanträge konsequent zurück.

Kirchhundem. Windradbauer beißen in Kirchhundem auf Granit. Fachausschuss versagt Zustimmung für fünf neue Mega-Windmühlen. Aber es gibt auch Kritik.

Wer in der Gemeinde Kirchhundem derzeit Windräder bauen will, der beißt bei der Gemeinde auf Granit. Der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Gemeindeentwicklung versagte dem beim Kreis gestellten Bauantrag für fünf 250-Meter-Windräder, die das Unternehmen Volkswind GmbH auf dem Höhenzug zwischen Brachthausen und Heinsberg errichten will (wir berichteten) bei einer Gegenstimme von Mike Warnecke (Grüne) wie erwartet das Einvernehmen, der Gemeinderat wird dies ebenso tun.

Dadurch wird der Bau zumindest für ein Jahr, wahrscheinlich für zwei Jahre blockiert. Damit bleibt die Gemeinde auf Linie, vor eineinhalb Jahren hatte sie bereits das Einvernehmen für den Windpark Rothaarwind II (10 Anlagen) versagt, weil sonst die eigene Planung ad absurdum geführt und ein Präzedenzfall geschaffen würde.

Kein Antrag kommt durch

Denn die Windrad-Standorte liegen außerhalb der beschlossenen Vorrangzonen. Klar ist: Solange die neuen beschlossenen Windvorrangflächen nicht rechtskräftig sind, wird die Gemeinde weitere Bauanträge ebenfalls blockieren. Warnecke (Grüne) sieht dies kritisch und stimmte dagegen, Nelles (SPD) dauert das Prozedere zu lange. Bürgermeister Björn Jarosz begründete dies mit fehlenden klaren Vorgaben und betonte, dass die Strategie der Gemeinde keine Verhinderungsplanung sei: „Es sollen hier Windkraftanlagen entstehen, aber wir wollen mitentscheiden, wo.“

