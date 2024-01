Kirchhundem: Kunst und Musik gegen Rassismus

Silberg Bilderausstellung und Konzerte: Schrabben Hof und Kulturkirche Silberg machen bei den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ mit.

Mit einer Kunstausstellung, Musik und Begegnung wird sich der Kulturverein MUT-Sauerland gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Antonius Einsiedler in Silberg an den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ vom 11. bis 24. März beteiligen. Das teilte Ulrike Wesely, die künstlerische Leiterin, auf Anfrage mit. Die beiden Wochen im März stehen unter dem Motto „Menschenrechte für alle“ und zielen darauf ab, ein sichtbares Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Gewalt zu setzen.

Für die Silberger Kulturmacher sei es eine Ehrensache, sich an dieser Aktion zu beteiligen, sagt Wesely, die erst am Sonntag ein viel beachtetes, halbstündiges Rundfunkinterview auf WDR 2 gab und dort den Verein, den Kulturhort Schrabben Hof und die Motivation, die hinter dem vielseitigen Projekt steht, vorstellte.

Vom 10. bis 24. März wird es eine Kunstausstellung in der Kulturkirche in Silberg, in direkter Nachbarschaft des Schrabben Hofs, geben, die mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Zur Eröffnung der Vernissage am Sonntag, 10. März um 17, Uhr singt der Ukrainische Frauenchor „Chervona Kalynain“ in der Kulturkirche. Beate Schmies, ehemalige Leiterin des WDR-Studios Siegen, hält die Eröffnungsrede.

Am Sonntag, 17. März, lädt MUT Sauerland von 14 bis 17 Uhr zum einem „Workshop Acrylmalerei“ mit Künstler Sami Gebremariam ein (Kostenbeitrag: 20 Euro, bitte mitbringen: Leinwand, Farben, Pinsel, Anmeldungen unter: info@mut-sauerland.de). Sami Gebremariam, geboren 1985 in Eritrea, wuchs in Addis Abeba (Äthiopien) auf. Dort arbeitete er fünf Jahre als Kunstmaler mit eigener Galerie. 2011 floh er nach einer langen Odyssee durch viele Länder nach Deutschland, erlernte die deutsche Sprache und wohnt als anerkannter Flüchtling heute in Meggen.

Seit 2015 ist er als Künstler tätig, arbeitet mit dem Künstlerbund Südsauerland zusammen und hat seine Werke bereits in vielen Ausstellungen gezeigt. Als Bundesfreiwilliger unterrichtete er ein Jahr lang Kunst. Heute ist er Dozent an der VHS, veranstaltet Kunst-Workshops für Kinder und Erwachsene und erteilt Kunstunterricht in der Janusz-Korczak-Schule in Grevenbrück. Im Jahr 2023 erhielt er den Preis „Kein Platz für Extremismus und Rassismus“ des Kreises Olpe.

Alljährlich um den 21. März Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus, die alljährlich um den 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, stattfinden. Mehr Infos zum Programm von MUT unter www.mut-sauerland.de

Salim Abrar ist 35 Jahre alt und stammt aus Afghanistan. Dort hat er als Maler privat unterrichtet. Die letzten sieben Jahre arbeitete er als Maler bei der Bundeswehr. Dort erstellte er unter anderem informative Gemälde über die Gefahren von Minen. Salim Abrar hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im künstlerischen Bereich, malt realistisch und ebenso abstrakt; er beherrscht aber auch die Miniaturmalerei und die Kalligraphie. Seit eineinhalb Jahren lebt er in Deutschland.

Klezmer und jiddische Lieder

Klezmer und jiddische Lieder mit Tangoyim heißt das Programm am Freitag, 22. März, ab 19.30 Uhr im Theater des Schrabben Hofs. (Eintritt: 19,50 Euro inklusive Imbiss, Reservierung bis zum 20. März möglich). Das Duo Tangoyim nimmt die Zuhörer mit in die Welt der jüdischen Musik. Das Ensemble: Stefanie Hölzle (Geige, Klarinette, Bratsche, Gesang) und Daniel Marsch (Akkordeon, Gesang). Als Imbiss gibt es kleine Leckereien aus der jüdischen Küche.

Mit der Sonderveranstaltung „Folklore und Erzählungen mit Alexandre Zindel“ enden in Silberg die Aktionswochen gegen Rassismus. Das Konzert beginnt am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Kulturkirche Silberg (Eintritt frei, Spende erbeten). Unter dem Motto „Heute hier, morgen dort“ begeistert Alexandre Zindel mit den vielfarbigen Klängen der sogenannten Autoharp, einem der Zitter ähnlichen Instrument und seinem berührenden Gesang. Bei diesem Konzert nimmt er das Publikum mit auf eine wundervolle Reise von Irish Folk über Chanson, von Amerika bis Deutschland.

