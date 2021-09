Kirchhundem L 553: Motorradfahrer bei Rüspe schwer verletzt

Polizeieinsatz in Kirchhundem-Rüspe. Auf der L 553 wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Kirchhundem-Rüspe. Die L 553 ist für Motorradfahrer ein gefährliches Pflaster. Erneut kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Hier mehr dazu.

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr ein Motorradfahrer auf der Landstraße 553 bei Kirchhundem-Rüspe. Das Unfallopfer war ein 49-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Er kam mit seinem Kraftrad aus bislang unbekannter Ursache im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz verletzte sich der Mann so schwer, dass er einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Auf der L 553, die unter anderem vom Rhein-Weserturm Richtung Wittgenstein führt, haben sich in den vergangenen Jahren bereits mehrere schwere Motorradunfälle ereignet. js

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe