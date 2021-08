Die Polizisten nahmen den 22-Jährigen in Kirchhundem in Gewahrsam.

Widerstand Kirchhundem: Mann will Polizisten mit Kopfnüssen verletzen

Kirchhundem. Samstagnacht musste die Polizei in Kirchhundem zwei Mal wegen Rangeleien und Pöbeleien eines 22-Jährigen ausrücken. Er kam in Gewahrsam.

Die Polizei musste in der Nacht zu Sonntag gleich zwei Mal wegen eines 22-jährigen Randalierers in Kirchhundem ausrücken. Als ihn die Beamten in Polizeigewahrsam nehmen wollten, spuckte und pöbelte er, versuchte sogar die Polizisten mit Kopfnüssen zu verletzen.

Wie die Polizei berichtet, seien die Beamten zunächst wegen einer Ruhestörung in die Hundemstraße gerufen worden. Die Melderin gab an, dass dort eine Rangelei stattfinden würde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte insgesamt fünf Personen an, von denen vier verletzt waren. Dabei gaben die Beteiligten an, dass eine Nötigung im Straßenverkehr der Grund für den Streit war.

22-Jähriger sprang in Kirchhundem vor ein Auto

Diese sollte sich nach Zeugenangaben wie folgt ereignet haben: Zunächst befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto die Hundemstraße, aus Altenhundem kommend in Fahrtrichtung Kirchhundem. Nach eigenen Angaben hatte sie ihre erwachsenen Kinder sowie deren Freunde von einer Party abgeholt. Kurz vor dem Ortseingangsschild nahm sie eine Person wahr und bremste daraufhin ab. Kurz bevor sie an dem Unbekannten vorbei fuhren konnte, sprang dieser vor das Auto der 44-Jährigen. Diese reagierte sofort und bremste voll ab, sodass ein Zusammenstoß vermieden werden konnte. Um sich nach dem Befinden des Mannes zu erkundigen, ließ sie das Fenster herunter. Unvermittelt griff der Mann durch das Fenster ins Fahrzeuginnere und zog der 44-Jährigen am Pullover. Die Fahrzeuginsassen kamen ihr zur Hilfe, wobei es zu einem Gerangel kam und diese leicht verletzt wurden. Der 22-Jährige blieb unverletzt und verließ nach Sachverhaltsklärung die Örtlichkeit. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Mann wehrt sich, indem er um sich spuckt und versucht, Polizisten mit Kopfnüssen zu verletzen

Im weiteren Verlauf der Nacht meldeten Anwohner erneut, dass der bereits in Erscheinung getretene 22-Jährige lautstark pöbeln würde. Die Polizisten erschienen in der Hundemstraße, ermahnten ihn zur Ruhe, jedoch zeigte sich dieser uneinsichtig. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Er widersetzte sich jeglichen Polizeimaßnahmen, spuckte und pöbelte. Zudem versuchte er, die Polizisten durch Kopfnüsse zu verletzen.

Die Beamten schrieben auf der Wache eine entsprechende Anzeige. Zudem wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der 22-Jährige musste bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam bleiben.

