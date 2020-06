Kirchhundem: Motorradfahrer flieht mit 160 km/h vor Polizei

Ein Motorradfahrer in Kirchhundem war am Freitag deutlich zu schnell unterwegs.

Kirchhundem. Eine rasante Verfolgungsjagd lieferte sich ein gerade 18 Jahre alter Motorradfahrer mit der Polizei in Kirchhundem. Innerorts fuhr er 120 km/h.

Auf einen 18 Jahre alten Motorradfahrer kommt nach einer rasanten Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kirchhundem ein Ermittlungsverfahren zu. Wie die Polizei Olpe berichtet, war er bereits am Freitag gegen 18 Uhr mit etwa 160 km/h auf der K 19 in Richtung Silberg unterwegs und fuhr dort mit rund 120 km/h durch die Ortschaft.

Ein ziviles Polizeimotorrad verfolgte den 18-Jährigen und zeichnete die Fahrt per Video auf. Das Kennzeichen seines Motorrads hatte der junge Mann hochgeklappt, so dass es nicht zu lesen war. Der Polizeibeamte fuhr im Verlauf der Verfolgung neben das Motorrad, um es zu stoppen. Daraufhin drängte der 18-Jährige ihn nach Polizeiangaben zur Seite.

Als er nach links auf einen Schotterweg abbiegen wollte, kam er zu Fall, so dass der Polizist die Personalien aufnehmen konnte. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Das Krad wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt.