Kirchhundem: Musikverein Rahrbach feiert 100. Geburtstag

Rahrbach/Welschen Ennest. Der Musikverein Rahrbach (Kirchhundem) lädt am Wochenende zu einer zweitägigen Jubiläumsveranstaltung ein. Darauf dürfen sich die Gäste freuen.

Seit einem Jahrhundert sorgt der Musikverein Rahrbach aus der Gemeinde Kirchhundem für den guten Ton in den Dörfern Kruberg, Rahrbach, Welschen Ennest und Benolpe. Im Jahr 1921 gegründet, hat der Verein viele Höhen und Tiefen durchgemacht, aber immer hat die Musik die Mitglieder wieder vereint und die Freude am gemeinsamen Musizieren den Zusammenhalt gestärkt. Höhepunkte waren sicherlich das 75-jährige Vereinsjubiläum, verschiedene Fahrten sowie die alljährliche Königsparade auf dem Neusser Schützenfest.

Nun hat der Musikverein Rahrbach allen Grund zu feiern. Am Freitag, 5., und Samstag, 6. November, ist eine zweitägige Jubiläumsveranstaltung in der Schützenhalle in Welschen Ennest geplant. Dazu werden Gäste aus Nah und Fern erwartet.

Das Event beginnt Freitagabend um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) mit einem Jubiläumskonzert und Kommersabend. Der Musikverein selbst präsentiert ein anspruchsvolles Konzertprogramm, in dem traditionelle Märsche genauso zu Gehör kommen wie Orchesterwerke, Ouvertüren, Rockklassiker und Filmmusik. Hochkarätige Gäste aus Politik und Kultur haben sich angekündigt, dem Musikverein zum 100. Geburtstag zu gratulieren. Konzertbesucher und Freunde des Musikvereins sind herzlich zum kostenfreien Konzert eingeladen, solange die ausreichenden Sitzplätze vorhanden sind.

Bunter musikalischer Nachmittag

Der Samstag beginnt um 16 Uhr (Einlass: 15 Uhr) mit Gastvorträgen der befreundeten Musikvereine und Musikformationen aus der Gemeinde Kirchhundem unter dem Motto „Schützenfest light“. Diese werden in zünftiger Atmosphäre verschiedene Stücke zum Besten geben. Die Vereine und Gäste dürfen sich auf einen bunten musikalischen Nachmittag freuen.

Außergewöhnliche Abende erfordern dann auch außergewöhnliche Musik. Die Sauerländer Kultformation Acoustica nimmt sich genau diesen Satz zu Herzen und wird das Publikum ab 20 Uhr so richtig aufmischen. Über Acoustica heißt es, sie „nehmen sich den Luxus der Unangepasstheit in einer allzu angepassten Zeit. Wollen sich nicht zwischen Rock’n’Roll, Hymnen der 80er oder Partykrachern des Dancefloor-Pop entscheiden, sondern singen stattdessen von allem gleichzeitig in ihren außergewöhnlichen und faszinierenden Medleys.“

(Ver-)Mischung der unterschiedlichen Musikgenres

Acoustica schreibt weiter: Dabei nehmen sie sich zwar nicht zu ernst, aber dafür sollte man sie ernst nehmen. Es ist die schamlose (Ver-)Mischung der unterschiedlichen Musikgenres, die Paarung aus ehrlichem, erfrischendem und handgemachtem Sound inklusive einer mitreißenden Darbietung, die Acoustica ausmachen.

3G-Regeln und der Eintritt ist frei Der Musikverein Rahrbach freut sich auf die zwei außergewöhnlichen Tage und wünscht allen Besuchern schöne und vergnügliche Stunden. An beiden Tagen ist wird kein Eintrittspreis erhoben. Unter Coronabedingungen gilt die 3G-Regel, die am Eingang kontrolliert wird.

Die fünf erfahrenen Musiker und die „Dicke Berta“ wollen mit ihrer Musik etwas erschaffen, etwas teilen und etwas an die Zuhörer zurückgeben. Außergewöhnliche Songs für außergewöhnliche Zeiten und außergewöhnliche Abende. Bevor die letzten Klänge verklingen, wird also den Gästen noch einmal richtig etwas geboten.

